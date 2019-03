Jak dítěti vysvětlit rozchod?

Domluvili jste se, že se rozejdete? Ale jak to bude nést vaše dítě? Jak jít s pravdou ven a vysvětlit, že dospělí se občas hádají a mohou být smutní. Jak nepřetěžovat dítě s problémem dospělých?

Pro dítě je ideální mít oba rodiče. Přitom nemusí být nutně sezdaní nebo ani nemusí spolu žít. Podstatné je, aby spolu vycházeli v klidu a se vzájemným respektem – při rozchodu i poté. To rozhodně není lehký úkol, protože romantické ideály jsou pryč a musely ustoupit životní realitě. Emoce jako žal, zklamání i vztek na toho druhého k tomu bohužel také patří.

Můžete to svému dítěti vysvětlit například takto: „Jsem smutná, protože tvůj táta a já se rozcházíme.“ A dále: „Ale pro tebe tu budeme pořád, jsme pořád tvá máma a tvůj táta.“

Vaše dítě v útlém věku nejspíše ještě nebude chápat každé slovo a veškeré důsledky tohoto sdělení, ale bude vnímat tón vašeho hlasu. A když ten bude důvěryhodný, dítě se bude cítit bezpečně. Nemusíte samozřejmě vysvětlovat do detailu všechno. Řekněte třeba jen, že tatínek teď bude mít nový byt.

Pro dítě je důležité hlavně to, aby v jeho životě oba rodiče měli své místo. Forma nebo délka společného pobytu není tak důležitá. Jako dospělí bychom ale měli dělat vše proto, aby to bylo možné. Je hodně bývalých manželských párů, kterým se to naštěstí nakonec povede. Určitě to není snadné, ale vzájemná tolerance a určité „rodinné“ spojení je pro dítě nesmírně důležité.

A mimochodem, nemusíte se vůči dítěti cítit nijak provinile, protože mu nedokážete zajistit – dle svého mínění – ideální podmínky, totiž rodinu, kde jsou přítomni oba rodiče. Ještě mnohokrát se věci nebudou vyvíjet podle vašich představ. Takový je život, někdy je prostě nutné řešit rozchod. Měla by mu však přecházet důkladná úvaha a mělo by se jednat o společné rozhodnutí, co a jak bude dál. Rozvážné řešení a pokud možno klidná atmosféra dětem nezpůsobí újmu.