Dobré prádlo zvedne naše prsa i sebevědomí

K tomu, abychom se cítily celý den dobře, je zapotřebí mnoha věcí. Jednou z maličkostí je i správný výběr podprsenky. Nesmí nás nikde škrtit, škrábat a moc stahovat. Prostě by měla být tak akorát. Profesionální stylistka prádla, Žaneta Ilutanová z Trioly, vám poradí, na co si dát při výběru pozor, jak v obchodě zkoušet a jak o prádlo pečovat, aby si udrželo svoje funkční i estetické vlastnosti co nejdéle.

Ramínka

„Dnes se zaměříme na ramínka. Ta jsou při výběru podprsenky dost důležitá,“ vysvětluje Žaneta. „A hned v úvodu podotýkám, že hlavní tíhu prsou vždy nese pevný obvod podprsenky, který má být u větších velikostí dostatečně široký a ušitý z funkčního materiálu. Obvod je ten hlavní ´držák´, který nese cca 80 % váhy poprsí. Ramínka logicky jen těch 20%. A správná podprsenka vám prsa nejen oblékne, ale poskytne jim oporu, fixaci a správný tvar. Hlavně těm větším. Je prověřeno, že tenká ramínka velká prsa neudrží v požadované ideální výšce!

A teď jsme u toho, v čem i dospělé ženy a také maminky stále chybují. Vybírají si velikost podprsenky s velkým, volným obvodem (kvůli svému pocitu pohodlí při aktivitách s dětmi) a s malými košíčky (kvůli domnělému pocitu, že jsou tak sexy a získaly efekt push-up). Což je špatně, protože tíhu prsou u volného obvodu pak nesou opravdu ramínka. A ženy mohou mít od zařezávajících se ramínek rozdrásanou pokožku, bolest hlavy či cítit zvýšenou únavu atd. Uvědomme si, že například maminka na mateřské má přes den mnohem více pohybu než např. úřednice u počítače. Její spodní prádlo, respektive podprsenka, jí musí dobře padnout a nesmí vytvářet problematické situace.

Takže, až si budete příště vybírat podprsenku, uvědomte si, pro jaký účel ji chcete, jakou máte velikost prsou a jakým materiálům dáváte přednost. V principu platí, že sofistikovaný výrobce prádla hledí i na zdravotní stránku svých modelů a k různým střihům a velikostem logicky přiřazuje různé druhy ramínek:

– špagetová ramínka – tenké jako špagety – bývají u malých velikostí a u sexy modelů, které máte na sobě v podstatě na krátkou chvíli

– rozšířená ramínka – vhodná pro velmi citlivou či podrážděnou pokožku a hlavně pro velká prsa – např. od F do K, poskytují komfort při celodenním nošení

– strečová ramínka – to jsou ta „pružná“, s gumovými vlákny, bývají různě široká, barevně sladěná či kontrastní s podprsenkou, ozdobena např. krajkou

– plastová ramínka – tzv. neviditelná, jsou průhledná a neelastická, dnes už dost „out“

– obšívaná ramínka – jsou pružná, měkká, komfortní a designová, jsou obšitá stejnou atraktivní látkou, z jaké je celá podprsenka

– ramínka vzadu s fixací – velmi vhodná pro maminky a kojící maminky. Tato fixace je plastová součástka, která spojí vzadu v ideálním místě obě ramínka tak, že tvoří písmeno X. Výrobci nabízejí fixaci ramínek vzadu ze dvou důvodů: Ženy začaly nosit vzadu vykrojená trička typu boxerky a nechtěly, aby jejich linii rušila prádlová ramínka. Druhým je zdravotní hledisko žen s velkými prsy. Spojení ramínek vzadu do kříže vás jemně donutí se nehrbit, srovnat záda, vyrovnat se a povolit tonus svalů v ramenou a šíji. To totiž bývá příčinou občasných bolestí právě šíje, zad a hlavy, kterými ženy s velkým poprsím občas trpí.

A na závěr jedna malá rada: obšívaná ramínka, špagetová nebo ta s krajkovou aplikací jsou stvořena k tomu, aby ležérně vykukovala z výstřihů topů, triček a svetrů. Ostatní druhy ramínek raději ponechte své intimitě!