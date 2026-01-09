Dobrodružná zima – oblečení, které něco vydrží

Sněhové pevnosti, sáňkování, první lyžařské pokusy nebo jen nekonečné válení se ve sněhu. Aby si vaše děti mohly zimní radovánky užívat naplno, a vy jste měli klid na duši, chce to oblečení, které něco vydrží. A přesně takové jsou atraktivní kombinézy WeeDo.
Jedna kombinéza pro více sezón a mnoho zážitků
Německá značka WeeDo si zakládá na praktickém a ekologicky šetrném dětském oblečení, ve kterém budou vaše děti
k nepřehlédnutí. Tyto kombinézy mají jednu neskutečnou přednost, a to, že disponují unikátním „rostoucím“ systémem, díky němuž kombinéza vydrží dítěti klidně až tři zimní sezóny. Rukávy i nohavice se totiž dají prodloužit, takže nemusíte kupovat na každou další zimu novou dětskou výbavu, čímž si ušetříte spoustu času, nervů a ve finále i peněz.
Kombinézy WeeDo jsou vyrobeny z vysoce kvalitního funkčního materiálu, který je dokonale prodyšný a voděodolný natolik, že bez problémů ustojí i mokrý sníh, silný vítr a dlouhé hodiny dovádění venku ve sněhu, což všechny děti tolik milují.
WeeDo myslí i na detaily. Kombinézy mají zesílená kolena a sedací část, reflexní prvky pro lepší viditelnost, plus sněhové manžety a kapuce, které se vejdou přes helmu. Super jsou také popruhy na ramena, díky nimž si děti snadno sundají vrchní část kombinézy třeba při jídle v restauraci. A pokud jste se jako rodiče až dosud kombinézám vyhýbali kvůli jejich nepraktičnosti při vysvlékání na wc, rozhodně oceníte i top vychytávku, kterou je zip v pase pro pohodlnou návštěvu toalety. Dokonalost! Každý model kombinézy WeeDo má navíc svůj jedinečný charakter a příběh. Dinosaurus, levhart, unicorn… Do jakého zvířátka či příšerky se s chutí oblékne vaše ratolest?
Když řádí malý dinosaurus
Rostoucí kombinéza WeeDo Green Mondo přináší výraznou barvu, hravé detaily a maximální odolnost z ní dělají skvělého parťáka nejen na hory, ale klidně i do lesa nebo na hřiště, kde se děti i v mrazu parádně vyřádí.
Jak to sladit:
Dětské zimní palčáky WeeDo s membránou a dlouhými manžetami, 1249 Kč; fleecová mikina Helly Hansen, 989 Kč; dětské termoprádlo Helly Hansen
s výjimečnou sací technologii Lifa® s přirozeným teplem merino vlny, 1689 Kč; dětská zimní čepice Didriksons, 499 Kč; zimní nákrčník Didriksons, 699 Kč.
Levhartí divočina
Je vaše dítko pořádně divoké? Potom na něj bude dokonale pasovat rostoucí kombinéza WeeDo Cheetahdo. Zábava na sněhu a pořádná dávka funkčnosti zaručena. Díky svému originálnímu designu model zaujme každého na první pohled a děti si ho okamžitě zamilují. Pod atraktivní slupkou se ovšem skrývá i prvotřídní kvalita, která zahřeje, ochrání a vydrží i ty největší sněhové divočiny.
Jak to sladit:
Zimní palčáky WeeDo s membránou a dlouhými manžetami, 1249 Kč; dětské termotričko WeeDo Cheetahdo Leopard, 1299 Kč; termoprádlo Helly Hansen
s přirozeným teplem merino vlny, 1689 Kč; zimní čepice Weedo Beanie black,
499 Kč; fleecová mikina Didriksons, 789 Kč.
Úchvatný lila jednorožec
Jemná lila barva, motiv jednorožce a kouzelný vzhled, který ale není jen na parádu. Kombinéza WeeDo Unido Lila Unicorn nabídne vaší princezně stejnou úroveň ochrany a komfortu jako ostatní modely WeeDo a k tomu se osvědčí i pořádnou dávkou fantazie navíc. „Zebou mě ručičky!“ nebo „Mami, už chci do tepla!“ Hmmm, tak tyhle věty už od svého nejmilovanějšího jednorožce rozhodně neuslyšíte!
Jak to sladit:
Děstké termoprádlo Helly Hansen K Lifa Merino set, 1689 Kč; dětská fleecová mikina Helly Hansen, 1289 Kč; dětské zimní rukavice WeeDo Unido Lila, 1249 Kč; funkční dvouvrstvá čelenka Promaledobrodruhy s fleecem, 399 Kč.
Kam pro WeeDo i další parádní outdoor výbavu
Oficiálním distributorem značky WeeDo pro Českou republiku a Slovensko je e-shop Promaledobrodruhy.cz, který se dlouhodobě zaměřuje na kvalitní oblečení a výbavu pro děti, co rády tráví čas venku za každého počasí. Promaledobrodruhy.cz ovšem není jen
e-shop, ale také kamenná prodejna v Praze, kde vám pomohou vybavit vašeho malého dobrodruha na každou outdoorovou akci
od hlavy až k patě až do velikosti 176 cm. Kromě dětí si tu ale na své přijdou i sportovně založení dospělí.