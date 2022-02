Dobroty z Biopekárny Zemanka koupíte i bez obalu

Biopekárna Zemanka má další skvělou zprávu pro všechny milovníky bio, ekologie a udržitelnosti (a nejen pro ně). Své nejoblíbenější produkty nabízí také bez obalu, a to v zálohovaných vratných boxech. Vybrané druhy sušenek a mnoho dalšího je k dostání ve velkoobjemovém balení zhruba od 1,5 do 5 kg. Jednoduše si je objednáte na www.biopekarnazemanka.cz.

„Balení se možná zdá na první pohled velké, ale někteří zákazníci tvrdí, že naše čokoládové hrudky jsou tak dobré,

že je v malém balení nemá cenu kupovat. Tak jim nabízíme větší, a hlavně ve vratných boxech,“ směje se Iveta Havlová, marketingová manažerka Biopekárny Zemanka. „Přesnou hmotnost jednotlivých druhů najdete, z ryze praktických důvodů, až u objednávky. Vratné přepravní boxy musíme plnit do maxima, aby otřesy při dopravě zanechaly na produktech co nejméně šrámů. A některé tvary, jsou zkrátka skladnější než jiné.“

Sušenky, krekry nebo ovoce jsou zabaleny v plastovém uzavíratelném vratném boxu.

Po naplnění dostane každý své logo a pečeť Biopekárny Zemanka a také štítek s označením druhu výrobku, složením, nutriční hodnotou, hmotností a dobou trvanlivosti. Malý plastový obal je zálohovaný 30 a velký 90 korunami. A jak obaly vrátit? Stačí jich shromáždit alespoň 7, dát je do krabice a do další objednávky jednoduše připsat počet balíků s prázdnými krabicemi. Pak už se nemusíte o nic starat. Biopekárna Zemanka na své náklady objedná dopravce, který je na určené adrese vyzvedne.

„Udržitelnost, zero waste a tedy i bezobalové nakupování zapadá přesně do naší firemní filozofie. Je to další bod v zodpovědném fungování směrem k přírodě a životnímu prostředí. Skoro před dvěma lety jsme přišli s prvními krekry z našeho projektu cirkulárního pečení, který stále rozšiřujeme. Jsem moc ráda, že bezobalovým prodejem jsme se posunuli o další krok,“ uzavírá Iveta Havlová, marketingová manažerka Biopekárny Zemanka.

Bez obalu a v menším množství nakoupíte produkty z Biopekárny Zemanka v Praze také v hypermarketu Albert OC Westfield Chodov, a to v rámci pilotního projektu zavádění bezobalové technologie MIWA v Česku.