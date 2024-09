Dvakrát pro mlsné jazýčky: Česká chuťovka a Jarmark chutí

Někdy je opravdu složité se v obchodě orientovat u přeplněných regálů, který z nabízených výrobků si vybrat. Jedním z vodítek se tak pro mnohé stává značka Česká chuťovka a také světově unikátní Dětská chuťovka.

V letošním roce se bude konat už šestnáctý ročník soutěže o tyty dvě značky a věřte, že není vůbec snadné je získat.

Ti skutečně dobří výrobci potravin patří mezi největší srdcaře svého oboru a pečlivě si hlídají kvalitu a především chuť svých výrobků. Už sama historie soutěže to přesvědčivě potvrzuje. Za předchozích patnáct let se může pyšnit používáním značky Česká chuťovka jen 223 velkých, středních, ale i těch doslova rodinných firem. Dětské jazýčky pak ve své náročnosti ocenily 258 potravin od 102 českých výrobců.

My spotřebitelé můžeme najít seznam všech výrobků oceněných značkou Česká chuťovka a Dětská chuťovka na www.ceskachutovka.cz nebo na Facebooku. A pokud patříte mezi výrobce, najdete tam také přihlášku i pravidla soutěže.



Výživa a zdraví 2024 a Jarmark chutí

Ve dnech 17. až 19. září proběhne v Teplicích již 28. Ročník celostátní konference Výživa a zdraví. Hlavními tématy pro odborníky bude především role výživy v primární prevenci nemocí a zajištění bezpečnosti potravin a pokrmů, alternativní směry výživy, otázky školního stravování stejně jako chemická rizika potravin.

Na konferenci navazuje již tradičně ve dnech 20. až 21. září na kolonádě Domu kultury Teplice oblíbený Jarmark chutí. Připraveny jsou přednášky nejen o výživě, trhy se zajímavými produkty, vaření na pódiu s Markétou Hrubešovou, Lukášem Uhrem, Honzou Heřmánkem a dalšími zajímavými hosty.

V multikině Premiere Cinemas v OC Galerii Teplice budou v pátek 20. 9. od 10:00-13:30 hod. probíhat přednášky zaměřené nejen na zdraví, zdravou stravu, ale i na další palčivá témata dnešní doby. Stejně jako v minulých ročnících vystoupí přední odborníci ve výživě.

Spoustu zábavy a soutěží pro děti i dospělé návštěvníci Jarmarku najdou i v přilehlém Divadelním parku.