Energie zlevňují! Co máme dělat, abychom doma ušetřili?

V průběhu celého letošního roku dochází k postupnému zlevňování cen energií a aktuálně dodavatelé avizují další pokles. Situace může mít pozitivní dopad na váš rodinný rozpočet, jen musíte zvolit ty správné kroky, abyste ušetřili i vy.
V první řadě je nutné zkontrolovat smlouvu na dodávky elektřiny či plynu a detailně projít podmínky. Smlouvy zpravidla obsahují automatickou prolongaci, tedy prodloužení. Od letošního roku ale musí dodavatel zákazníky na blížící se termín prolongace upozornit minimálně 30 dnů předem a oznámit jim novou cenu a další náležitosti.
Pokud máte smlouvu s fixací, je důležité znát přesnou délku této fixace a výši poplatků za případné předčasné ukončení smlouvy. To je nutné pro to, aby se vám přechod k novému dodavateli zbytečně nekomplikoval a především neprodražil.
„Revize smlouvy má sloužit k porovnání nových nabídek. Není proto vhodné se spokojit s první variantou. Je dobré získat si přehled o aktuálních možnostech, které jsou na trhu a srovnat si více dodavatelů. S tím jednoduše pomohou online srovnávače,“ radí Miren Memiševič, odborník na energie srovnávačů Skupiny Klik.cz a dodává: „Důležitá je i správná volba fixace. V současné situaci doporučuji fixaci na období dvou let. Tato doba kombinuje cenovou jistotu s relativně krátkým závazkem, který zákazníkům umožní reagovat na případné budoucí změny trhu.“
Správné kroky v bodech:
1. Zkontrolujte smlouvu. Pokud máte fixaci na více jak dva roky, je pravděpodobně dražší než dnešní nabídky.
2. Revidujte dodavatele a produkt. Srovnávače cen energií vám pomohou ukázat, zda se vám vyplatí přechod jinam.
3. Zvolte vhodně fixaci. Nyní je doporučení na dva roky.
Možná nevěnujete vyúčtování za energie velkou pozornost, ale teď byste opravdu měli. Díky příznivým cenám za elektřinu a plyn a dobře nastavené smlouvě můžete na domácích výdajích ušetřit až několik tisíc korun ročně.