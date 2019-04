Essential LOOK: Nové vlasové trendy pro jaro a léto 2019

Jaro a léto přinese zcela nové trendy do vašich vlasových účesů. Vymyslela je TOP desítka vlasových mágů z Londýna, Milána či Toronta a my vám přinášíme některé z nich. Essential LOOK to je inspirace pro maminky i pracující ženy.

V životě to někdy chodí tak, že převládne náhoda. Ano, občas s ní můžeme počítat. Ovšem pro kadeřnickou profesi to neplatí. Dovednost ovládat nůžky je známkou mistrovství, stejně jako znalost alchymie barev a pečujících přípravků. Váš výsledný vzhled totiž není jen o střihu, ale také o obratnosti, technice, barvě, chemii, kreativitě, přirozenosti, intuici a o odvaze ke změnám. Jen takový mix může přinést odvážné nové trendy, které kadeřníci Schwarzkopf Professional pojmenovali Essential LOOK.

Femine Active

Vy a vaše vlasy přinesou do kanceláře, do klubu i do restaurace svěží vítr. Minimální make-up a maximální zábava – to je heslo aktivní ženy. S ležérními výčesy budete dámou, ať půjdete kamkoliv. Po svém kadeřníkovi žádejte měděné a zlaté odstíny barev, k péči tekuté lesky s UV filtrem, ke stylingu použijte OSiS Session Label Miracle 15 (úvodní foto).

Self-Made Youth

Vyznáváte nekonvenčnost od hlavy až k patě? Tento trend je dán jasným obsahem. Je to limitovaná edice pro příští mladou generaci, která chce šokovat, chce být nesmlouvavá a mít vlastní názor. Ta message zní: Jsem svá! Já jsem svou vlastní značkou a žádné jiné značce nepatřím! Mladí vyznavači tohoto trendu to říkají barvou, nekonformními barevnými kontrasty, které vlasům dodá barva Igora Vibrance. Závěrečný styling zajistí fixace s pamětí.

Vibrace luxusu

Jste typ, který uvažuje ve velkém: velká auta, velké šperky, velké vlasy? Právě pro vás je trend Luxe Vibe, který hýří sebevědomým vyjádřením. Váš look musí být sebejistý, váš účes nepřehlédnutelný. Ovšem chcete také, aby vaše vlasy byly zdravé, svěží a přirozené? Pudrové tóny Blondme doporučuje vlasům expertka Lesley Jennison. Následnou péči zaručí pro blond pečující masky, objemové pudry. Pro brunetky je tu široká škála pečujících barev Igora Vibrance. A následnou péči věnuje vlasům I pudrový sprej.

Pomóc, dnes mají moje vlasy „špatný den“!

I to může být trendy. Někdy se ráno probudíme a iluze je pryč. Naše vlasy vypadají příšerně. Nu, můžeme je schovat pod čepicí či pod kloboukem. Nebo je můžeme ošetřit speciálními přípravky Schwarzkopf Professional. Například suchým šamponem, který dodá vlasům flexibilní, ale stálou fixaci. Pro jemné až středně silné vlasy se zase hodí Oil Ultime Marula Závěrečný olej. Máte-li poškozené vlasy a ty vás dnes vůbec, ale vůbec neposlouchají, sáhněte pro jejich záchranu BC Peptide Rescue Blow Defence. I když mají vlasy špatný den, pomocí těchto přípravků vytvoříte rychle a snadno Essential Look, který bude vypadat trendy a jen – ležérně.