Fantom opery je poprvé v originální podobě v Česku

Největší divadelní úspěch všech dob, světoznámý muzikál Fantom Opery se po více než třech desetiletích dostává poprvé do České republiky ve své originální podobě. Od 19. března do 6. dubna 2025 je v Kongresovém centru v Praze k vidění původní inscenace, v níž se představí herci z londýnského Her Majesty’s Theatre ve West Endu, kde byl muzikál poprvé uveden.

Unikátní představení s hudbou Andrewa Lloyda Webbera, velkolepou výpravou a emocionálně nabitým příběhem si podmanilo publikum po celém světě. Muzikál inspirovaný románem Gastona Lerouxe je považován za jeden z největších divadelních úspěchů všech dob. Mistrovská hudba Andrewa Lloyda Webbera, včetně ikonických písní jako Music of the Night, Think of Me a All I Ask of You, podtrhuje emotivní intenzitu příběhu o tajemném muži, jenž se skrývá v temných zákoutích pařížské opery a prožívá tragickou lásku k mladé zpěvačce Christine. Fantom Opery je příběhem nejen o lásce, ale i o vnitřní kráse a přijetí, o touze být milován a o vyrovnání se s vlastním strachem.

V hlavních rolích se představí herci původního londýnského provedení Nadiim Naaman (Fantom), Lary Martins (Christine Daaé), Paul Erbs (Raoul), Brian McCann (Piangi), Lara Martins (Carlotta), Arvid Lasran (Andre), Nicholas Garrett (Firmin) a Valerie Cutko (Madame Giry). Nadim Naaman hrál Raoula v Londýně v letech 2015 až 2017. Lara Martins zastávala roli Carlotty celých šest let, čímž se stala nejdéle hrající herečkou v této roli. Bridget Costello se v roce 2022 objevila jako Christine v Opera Australia’s production v Sydney Opera House. Na jevišti uvidí diváci bezmála 100 herců a hudebníků, velkolepé scenérie a neuvěřitelných 230 kostýmů.

Představení již zhlédlo 160 milionů diváků v 21 jazycích ve 193 městech a 46 zemích světa. Muzikál získal 70 hlavních divadelních cen včetně sedmi cen Tony a čtyř cen Olivier, mezi kterými je i cena za nejlepší muzikál. Původní inscenace měla premiéru v londýnském Her Majesty’s Theatre ve West Endu v roce 1986, kde se hraje nepřetržitě již 38 let.

„Máme velkou radost, že tento mimořádný kulturní počin můžeme uvést i v Praze. Představení nadchne milovníky divadla i silné hudby, která po desetiletí inspiruje napříč generacemi,“ říká k představení Denis Maizner za českého partnera TicketLIVE. Představení Fantom Opery v Praze, které se koná v Kongresovém centru Praha, udělil záštitu britský velvyslanec v ČR Matt Field.

„Jsme hrdí, že jsme ideální volbou pro tak velkolepou produkci – disponujeme nejen obřím jevištěm, ale i vynikající akustikou a mimořádným komfortem díky prostorným, polstrovaným a individuálně klimatizovaným sedadlům. Pro potřeby inscenace jsme také využili rozsáhlé manipulační plochy, které umožnily hladký návoz třinácti kamionů plných scénických prvků a techniky,“ říká Roman Sovják, obchodní a marketingový ředitel Kongresového centra Praha.

Fantom Opery je v Praze produkován společnostmi Broadway Entertainment Group, Arrangement a Really Useful Group. „Náš tým neúnavně pracoval na obsazení největšími světovými talenty, aby zajistil, že tato představení budou i nadále lámat rekordy a těšit diváky po celém světě,“ říká Liz Koops, generální ředitelka Broadway Entertainment Group.

Původní londýnská a newyorská produkce pochází od Camerona Mackintoshe a The Really Useful Group Ltd. The Really Useful Group Ltd. je stoprocentně vlastněna Andrewem Lloydem Webberem a existuje za účelem produkce, licencí a propagace jeho vystoupení a hudby po celém světě, včetně některých nejúspěšnějších a nejdéle uváděných muzikálů jako je Fantom Opery, Kočky, Jesus Christ Superstar, Evita nebo Sunset Boulevard.

V březnu a v dubnu 2025 můžete v Praze poprvé v historii navštívit originální provedení Fantoma Opery. V prodeji jsou vstupenky na celkem 23 představení v Kongresovém centru v Praze. Vstupenky zakoupíte od 2 190 Kč v síti TicketLIVE.

(Fotografie: Broadway Entertainment Group)

Vstupenky:

www.phantomoftheoperaprague.cz

https://www.ticketlive.cz/cs/event/the-phantom-of-the-opera-praha-2025-prehled