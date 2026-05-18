Festival ZUŠ Open pokračuje až do 1. června

Jubilejní 10. ročník celostátního festivalu základních uměleckých škol ZUŠ odstartoval 13. května slavnostním benefičním koncertem Rytíři talentu ve Španělském sále Pražského hradu. Na pódiu se pod taktovkou dirigenta Jana Kučery představilo na 300 mladých hudebníků, pěvců, tanečníků a dalších talentovaných žáků ze šesti desítek základních uměleckých škol z celé republiky společně s předními českými umělci.
Výtěžek koncertu podpoří projekty Nadačního fondu Magdaleny Kožené (NFMK), který v letošním roce slaví rovněž 10 let, zaměřené na rozvoj uměleckého vzdělávání a podporu nadaných dětí. Festival ZUŠ Open, který společně se ZUŠ a Asociací základních uměleckých škol nadační fond pořádá, následně nabízí do 1. června po celé republice stovky akcí otevřených široké veřejnosti. Od komorních projektů přes krajské a žánrové přehlídky po velkolepé finále s účastí 800 žáků ZUŠ ve Valdštejnské zahradě Senátu Parlamentu ČR, které 1. června festival slavnostně uzavře.
Program ZUŠ Open 2026
Za dobu své existence se festival ZUŠ Open koná pod heslem „ZUŠlechťujeme uměním“ stal otevřenou a inspirativní platformou, která přibližuje umění široké veřejnosti. Podporuje spolupráci mezi školami i regiony a představuje projekty vznikající ve spolupráci s profesionálními umělci a kulturními institucemi, včetně Nadačního fondu Magdaleny Kožené.
Bohatý program nabídne velkolepé regionální slavnosti, které oživí turisticky atraktivní místa
i netradiční prostory po celé republice, až po komorní koncerty, výstavy, divadelní a taneční představení. Například zámek ve Valticích ožije společnou akcí „zušek“ Jihomoravského kraje a řady hostů, v jejímž rámci bude opět uvedena barokní opera Dido a Aeneas: Hlas budoucnosti v interpretaci žáků ZUŠ. Pražský Břevnovský klášter se stane dějištěm Uměleckého maratonu – přehlídky talentovaných žáků základních uměleckých škol z Prahy i dalších míst České republiky. Program vyvrcholí koncertem Ad Gloriam pod taktovkou Marka Štryncla. Na Novoměstskou radnici v Praze zvou pořadatelé na koncert laureátů soutěží ZUŠ i výstavu obrazů a sklářských děl. Na Vítězném náměstí v Dejvicích pak proběhne open air výstava fotografií Ze života ZUŠ. ZUŠ Karlovarského kraje zvou do Císařských lázní v Karlových Varech na celodenní umělecký maraton s názvem Mladí ladí vol. III, který vyvrcholí slavnostním večerním koncertem za účasti hráčů Karlovarského symfonického orchestru. Školy Středočeského kraje chystají společný projekt na zámku v Litni. I v letošním roce se uskuteční rozsáhlé akce ZUŠ Pardubického kraje na Hoře Matky Boží v Králíkách nebo ZUŠ Kraje Vysočina na Zelené hoře. ZUŠ Moravskoslezského kraje se opět zapojí do festivalu Muziáda v Ostravě. ZUŠ Olomouckého kraje se představí v rámci Svátků města bohatým programem na Horním náměstí v Olomouci a ve Zlíně ZUŠ Zlínského kraje připravují celodenní festival Zuška?Zuška! & ZUŠ Open: Žít uměním.
Nechybí ani žánrové hudební přehlídky, jako například přehlídky školních kapel v Ústí nad Labem, velkolepý Big Band Happening v Novém Boru nebo přehlídka komorní hudby ZUŠ Plzeňského kraje v Dýšině. Mnohé ZUŠ organizují řadu samostatných akcí a kromě koncertních, divadelních či výstavních sálů se opět vydají i do veřejného prostoru, aby oživily parky, náměstí, kostely, zámky či třeba i vlaková nádraží. Radost z umění přitom budou rozdávat i v nemocnicích a domovech pro seniory.
Ani v letošním roce nechybí samostatná festivalová charitativní řada ZUŠ Open pomáhá s benefičním přesahem. Festival tak zamíří opět na poutní místo Neratov, kde proběhne celodenní akce na podporu Sdružení Neratov. Tradičně se bude konat akce pro Dětskou psychiatrickou nemocnici Opařany, která uměleckou cestou otevírá prostor pro setkání veřejnosti s prostředím nemocnice. V pražském kostele sv. Františka z Assisi zazní benefiční koncert ve prospěch Dívčí střední katolické školy a Chráněné dílny Inspirace. Olomoucké ZUŠ pak například podpoří Nadaci Malý Noe a žáci ZUŠ v Novém Boru Nadační fond Ozvěna. „Velmi si ceníme zapojení jednotlivých škol do nejrůznějších charitativních projektů. Přispívají tím nejen k prezentaci mladých talentů, ale i k posilování role umění jako přirozené součásti občanské společnosti,“ dodává Irena Pohl Houkalová.
Jubilejní ročník ZUŠ Open pak vyvrcholí na Den dětí 1. června ve Valdštejnské zahradě Senátu Parlamentu ČR společným programem ZUŠ ze všech krajů ČR. Den uzavře večerní slavnostní koncert za doprovodu klavírního virtuosa Karla Košárka a pod taktovkou violisty a dirigenta Jiřího Kabáta, spojené sbory ZUŠ pak povede sbormistr Jiří Chvála. Festival provází řada slavnostních uměleckých projektů i mimo hlavní termín konání.
Festival ZUŠ Open se z původního jednodenního happeningu vyprofiloval ve významnou kulturní událost, která v rámci stovek akcí otevřených široké veřejnosti přináší projekty s vysokou dramaturgickou a uměleckou hodnotou. ZUŠ Open ukazuje, jak důležitou roli mají základní umělecké školy ve vzdělávání. Pomáhají vyrůstat budoucím profesionálním umělcům, ale zároveň jsou bezpečným prostředím pro rozvoj každého dítěte, podporují jeho kreativitu, duševní zdraví i celkový osobnostní růst.
Kompletní program festivalu a další informace jsou k dispozici na www.zusopen.cz a www.nfkozena.cz.