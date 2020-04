FYZIOporadna: Preventivní vyšetření miminek se odkládají – jak nic nezanedbat?

Kvůli krizovým nařízením v Česku zrušila většina lékařů preventivní prohlídky. Provoz omezili také pediatři, kteří ve velkém odkládají pravidelné poradny pro děti. Tím spíš by měli rodiče miminek sledovat jejich správný psychomotorický vývoj a při jakýchkoli pochybnostech se telefonicky poradit s odborníkem.

Konzultace s fyzioterapeutem po telefonu nebo přes videohovor plně nahrazuje návštěvu v ordinaci. Stejně tak může fyzioterapie po telefonu dobře simulovat pravidelné poradny pro miminka, a to nejen v době krizových nařízení v Česku. „První rok života je pro odhalení případných odchylek v psychomotorickém vývoji dítěte zásadní. Miminko dělá ohromné pokroky každý týden a rodiče jsou jeho největšími pozorovateli. Často potřebují jen uklidnit, že je vše v pořádku, a nasměrovat ke správné manipulaci s miminkem nebo jednoduchému cvičení. Avšak čím dřív odhalí riziko ohrožení v psychomotorickém vývoji a s pomocí odborníka zahájí účinnou terapii, tím líp pro budoucí vyzrálost a zdravý pohybový aparát dítěte. Naopak čím déle se s nápravou poruchy hybnosti otálí, tím víc si ji miminko rozvine, zafixuje a obtížně ji bude měnit,“ uvedla Iva Bílková, vedoucí fyzioterapeutka FYZIOkliniky.

Přímý kontakt fyzioterapeuta s miminkem není nezbytný. Konzultace přes telefon nebo videohovor, při kterém rodiče testují své miminko podle pokynů specialisty, mnohdy dostačuje. „Jedna konzultace trvá 30 minut. Během ní může rodič s fyzioterapeutem probrat veškeré pohybové návyky a pokroky svého miminka. S odborníkem se spojí obdrženým odkazem do videokonferenční místnosti v předem objednaný čas přes svůj mobil, tablet nebo počítač s kamerou. Přístroj položí tak, aby bylo na miminko dobře vidět, a dle pokynů fyzioterapeuta manipuluje s miminkem. Odborník sleduje motorickou odezvu miminka a následně navrhne nejvhodnější postup řešení případných odchylek. Rodič získá doporučení na domácí režimová opatření a ke cvičení s miminkem, které je podrobně zpracováno ve videích dostupných online,“ popsala Iva Bílková.

Ke zdokonalení bezkontaktních služeb mimo ordinaci vedl fyzioterapeuty nynější nouzový stav v Česku. Některé ordinace se pro pacienty uzavřely, jiné bojují s markantním úbytkem pacientů na pouhou pětinu. Jedno z mála pozitiv na současné kritické situaci ve zdravotnických zařízeních je právě rozmach telemedicíny. „Možnosti telemedicíny jsou obrovské, a jelikož máme velkou část mimopražských pacientů, bylo jen otázkou času, kdy se ‚fyzioterapie po telefonu‘ stane běžnou praxí. Nynější krizová opatření to velmi urychlila, stále je to nové především pro pacienty a je třeba získat jejich důvěru. Určitě ale budeme službu provozovat i nadále, po odeznění pandemie,“ dodala Iva Bílková.

TŘI ZPŮSOBY TESTOVÁNÍ SPRÁVNÉHO PSYCHOMOTORICKÉHO VÝVOJE DÍTĚTE

1. Test hodnocením úrovně vzpřimování neboli tzv. posturální aktivity

Odborník, ale i rodič pozoruje, co miminko umí. Zda se otáčí, uchopuje hračku, nese si ji do úst, prohlíží si ji a přendává z ruky do ruky. Hodnotí se kvantita i kvalita pohybu, kdy na každý týden či měsíc, který již miminko svým věkem dovršilo, připadají určité dovednosti, které by mělo zvládat.

2. Test s hodnocením tzv. posturální reaktibility

V závislosti na změně polohy reaguje dítě pohybovou odpovědí. Testuje se sedm polohových reakcí. Nejznámějším testem mezi maminkami je pomalé vytažení miminka za ruce z lehu na zádech do polosedu. Při tomto testu se hodnotí, zda a jak se miminko přitahuje a „posazuje“. Nejde o cvičení na každý den, ale o test správného vývoje, který je určen především odborníkům.

3. Otestování tzv. primitivních reflexů

Do uceleného hodnocení patří kontrola novorozeneckých reflexů řízených míchou. Tyto reflexy s věkem nemizí, jsou pouze v závislosti na dozrávání vyšších stupňů centrální nervové soustavy utlumeny a nelze je v pozdějším období u zdravě se vyvíjejícího miminka opětovně vyvolat. Každý zná například sací reflex nebo úchopový reflex. Tyto reflexy lze pozorovat pouze v případě, že dojde k poškození řízení CNS, například po mozkové mrtvici u dospělého člověka, infekčních nemocí CNS u dětí a podobně.