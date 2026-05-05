Get loud and birth proud – buďte slyšet a poroďte s hrdostí

Letošní téma Světového týdne respektu k porodu (18. – 24. května), zní Get loud and birth proud, což může být
do češtiny volně přeloženo jako Buď slyšet a poroď s hrdostí. Jedná se o provokativní výzvu? Ne, název nás vrací k tomu, o čem porod především je – jednou z nejhlubších a nejvíce formujících životních zkušeností.
Get loud znamená nebát se být slyšet i dát hlas svým zkušenostem. Je to výzva směrem k těhotným ženám – podporuje je v tom být při porodu autentické, projevovat se tak, jak jejich tělo potřebuje, a vědět, že jejich projevy jsou v pořádku. Zároveň vyzývá zkušené rodičky, ať se nestydí říct, co bylo posilující. Pojmenovat, co se nepovedlo. Mluvit o porodu otevřeně, pravdivě a bez omluv. Protože právě sdílení pomáhá měnit porodnickou kulturu.
Birth proud neznamená, že porod musí vypadat určitým způsobem. Nejde o ideální scénář ani o „správný“ typ porodu. Je to o hrdosti na sebe. Na svou cestu. Na rozhodnutí, která žena v danou chvíli dělá. Na sílu, kterou v sobě má – ať už bude rodit nebo rodila jakkoli. Protože kdy jindy, než v době bezprecedentně klesající porodnosti, by na sebe ženy, které se rozhodly jít cestou mateřství, na sebe měly být doopravdy hrdé.
Rodinný festival RESPEKT K PORODU, který letos proběhne 23. – 24. května v Praze, se nese ve stejném duchu.
Je místem setkávání, sdílení, inspirace i oslavy. Místem, kde mohou zaznít hlasy žen, rodin i odborníků. Beze strachu.
S hrdostí. Když žena mluví o svém strachu a obavách a pokládá své otázky nahlas, může najít odpovědi i pomoc. Když ženy promluví o své zkušenosti, vzniká prostor pro změnu. Pro větší respekt, důvěru a spolupráci. Pro porodnictví, které vnímá rodící ženu jako kompetentní osobu, podle níž se má model péče utvářet – nikoli jako objekt péče, který se má přizpůsobit systému.