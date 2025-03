Globus zavádí Modré hodiny – lepší nákupní prostředí pro lidi s poruchou autistického spektra

Globus jako jediný řetězec v Česku přizpůsobuje nákupní prostředí pro děti i dospělé s autismem. Každé úterý odpoledne zavádí takzvané Modré hodiny, během nichž budou v obchodech ztlumená světla a ztišené kasy, vypnuté rádio, nápomocné budou i mapy pro snazší orientaci na prodejně a speciálně vyškolený personál.

Podle odborníků je to dobrá zpráva pro všechny lidi trpící autismem a jejich rodiny. Globus projekt úspěšně odzkoušel už v několika hypermarketech, všude spolupracuje na ideálním nastavení se spolkem ADAM – autistické děti a my, z. s., jejichž autističtí klienti se díky opatřením při nákupech cítili lépe. Modré hodiny nyní fungují v Globusu v Ostravě, Opavě, Olomouci a Havířově a od 25. února v Praze Štěrboholech. Do konce letošního června by měly být ve všech hypermarketech Globus.

Člověk bez autismu si to neumí představit. Ale pro děti s poruchou autistického spektra a jejich rodiny může být těžká každá průměrná životní situace. Malý člověk je izolován ve vlastním světě, jehož hranice lze jen obtížně překročit. Dítě je osamoceno v sobě, důvěřuje jen svým blízkým a známému prostředí, které by ideálně mělo být oproštěné od zbytečných hluků a lidských kontaktů. Pocity, jak se cítí autistické dítě v běžně hlučném prostředí, přibližuje psycholog, psychoterapeut spolku ADAM – autistické děti a my, z. s. Mgr. Přemysl Mikoláš: „Představte si, že jste na koncertě Iron Maiden, tedy velmi hlučné kapely, a sedíte v bezprostřední blízkosti beden. K tomu se vás někdo v davu dotýká, nemáte osobní prostor, přidají se pyrotechnické efekty, křik a hluk lidí kolem, kteří mávají rukama, někdo má vlajku atd. a postupně se dostáváte do přetížení.“ Dodává, že například v obchodě je důležité, aby autistické děti spolu se svými rodinami měly zajištěnou psychickou pohodu a pocit bezpečí v daném prostředí s ohledem na zvládnutí samotného nakupování. Jen tak mohou zažít úspěch ze zvládnutí situace a otevírá se tím i prostor pro sebepoznání, další učení a rozvoj samostatnosti a sebeobsluhy.

Novými adaptačními prostředími pro autistické osoby včetně dětí mohou být hypermarkety Globus. Společný projekt hypermarketů a spolku ADAM – autistické děti a my dostal název Modré hodiny. Modrá barva je barvou komunikace a sebevyjádření, což jsou oblasti, ve kterých mají lidé s autismem největší potíže. Cílem projektu je nabídnout pomoc a usnadnit autistickým dětem a jejich rodičům nákup za vlídnějších podmínek. Modré hodiny vznikly na základě podnětů samotných dětí s autismem, které v rámci terapií absolvovaly cvičné nákupy v doprovodu psychologa. Jejich postřehy byly následně konzultovány s vedením Globusu a všechny realizovatelné návrhy byly uvedeny do praxe s ohledem na bezpečnostní a provozní předpisy hypermarketu.

Aneta Turnovská, tisková mluvčí Globus:

„Vytváříme přátelské prostředí pro lidi s poruchou autistického spektra. Takzvané Modré hodiny znamenají, že každé úterý mezi 15. a 17. hodinou jsou v našich hypermarketech tlumeny zvuky pokladen, je vypnuté rádio, ztlumená světla a je připraven proškolený personál. Zákazníkům jsou k dispozici mapy prodejny a přehledné piktogramy jednotlivých oddělení na podlaze. Zaměstnanci Globusu se učí nehodnotit, ohleduplně se zeptat, realizovat podporu a pomoc v souladu s odpovědí rodiče autistického dítěte, případně odklonit zvědavé diváky. Takto to funguje už druhým rokem v Globusu v Havířově, na tamní zkušenosti jsme navázali i v Opavě, Olomouci, Ostravě a nyní také v Praze Štěrboholech. Počínaje letošním červencem budou k dispozici Modré hodiny ve všech šestnácti našich hypermarketech napříč Českem.“