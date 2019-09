Grand Hotel Kempinski – tradiční jídla v netradičním provedení

Všude dobře, doma nejlépe. A přesně toto pravidlo platí i pro českou a slovenskou kuchyni. Můžeme sice poznávat nové krajiny, nové chutě, ale nakonec nedáme dopustit na poctivé jídlo, které nám připravila máma nebo babička. A právě poctivou slovenskou kuchyni ochutnáte i ve Vysokých Tatrách, kde si zavzpomínáte na dětství.

„Návrat do minulosti a čerpat inspirace z receptů babiček je v současnosti in. Lidé touží po zážitku, protože mají pocit, že už ochutnali ´všechno´. Proto pokračujeme v našem konceptu a hostům nabízíme nejen tradiční jídla, ale hlavně lokální suroviny v moderním provedení. Díky tomu se i obyčejné ingredience přetvoří do výjimečných chutí,“ vysvětluje Miroslav Zamiška, šéfkuchař Grand Hotelu Kempinski High Tatras (na fotografii).

Ochutnat tak můžete jako předkrm domácí huspeninu, kterou připravil tým Miroslava Zamišky z okouna. K němu zakomponovali paprikovou remuládu, baby cuketku a bronzový fenykl. Svou kombinací vás dostane grilovaná foie gras (na ilustračním snímku). Podávaná je s domácím kompotem z angreštu, skořicovými lívanci a nakládanou sladko-kyselou baby zeleninou.

„Všechny kompoty a remulády, které jsou použity v menu, jsou naší vlastní výroby. Zároveň i bylinky, které pěstujeme v naší zahrádce. Naší inspirací je totiž les a okolní příroda. Tak proč nevyužít, co nám nabízí? Proto, když si dáte v našem Grand Restaurantu letní salát, tak nedostanete pouze hlávkový salát, ale bude vás čekat poctivá nadílka čerstvé zeleniny,“ dodává šéfkuchař.

V Grand Hotelu Kempinski si na své přijdou i ti, co nostalgicky vzpomínají na víkendové vyvařování své mámy či babičky. V novém menu najdete pečené baby kuřátko s bramborovým pyré, kukuřicí, meruňkou a ozvláštněné je méně tradiční lanýžovou-medovou omáčkou. Nechybí ale ani regionální speciality jako párance s brynzou či domácí flíčky se sladkým zelím. Na moment se tak vrátíte do dětských časů a užijete si bezstarostné chvíle ve Vysokých Tatrách.