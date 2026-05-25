Hamánek uvádí tvarohové kapsičky v novém kabátě i s vylepšenou recepturou

Značka Hamánek rozšiřuje řadu kapsiček ovoce s tvarohem o novou příchuť kapsičky banán s tvarohem a přichází v novém designu i s vyladěnou recepturou, která si získá i ty nejmlsnější jazýčky. Nově s vyšším podílem tvarohu (15 %) v kombinaci s ovocem (85 %) přináší tak vyváženou svačinku bez přidaného cukru, škrobu i vody, zato s vitaminem C pro podporu imunity.
Vedle pečlivě vyváženého složení potěší i samotný chuťový zážitek. Jemná, krémová textura a přirozeně sladká chuť ovoce dělají z kapsiček ideální svačinku na doma i na cesty, kterou si děti rychle oblíbí.
Na prodejních pultech již nyní najdete tyto příchutě:
NOVINKA: Kapsička Hamánek banán s tvarohem
Stoprocentní ovocno-tvarohová svačinka bez přidaného cukru a s vitaminem C pro nejmenší. Banán je oblíbený pro svou přirozenou sladkost a je zdrojem draslíku, který přispívá k normální činnosti svalů.
Kapsička Hamánek jahoda s tvarohem
Stoprocentní ovocno-tvarohová svačinka bez přidaného cukru a s vitaminem C pro nejmenší. Jahody dodávají svěží chuť a obsahují vitamin C, který podporuje imunitní systém.
Kapsička Hamánek meruňka s tvarohem
Stoprocentní ovocno-tvarohová svačinka bez přidaného cukru a s vitaminem C pro nejmenší. Meruňky jsou přirozeným zdrojem beta karotenu, který je důležitý pro správné fungování imunity.
Všechny kapsičky jsou k dostání v praktickém balení 100 g za doporučenou maloobchodní cenu 24,90 Kč.