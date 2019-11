Historie antikoncepce: Od loterie po 99% jistotu

Pokusy o zabránění početí neplánovaného potomka jsou staré jako lidstvo samo. Ať už šlo o pračlověka v jeskyni, který si nemohl dovolit živit další hladový krk, požitkářskou dobu antickou, sešněrovaný středověk nebo moderní páry, které chtějí mít plánování rodičovství plně ve svých rukou…

Ti všichni mají společnou otázku, jak se během sexu spolehlivě ochránit, aby nedošlo k nechtěnému otěhotnění. A tito všichni neváhali v minulosti použít různě dostupné prostředky.

Babské rady

Některé z historických antikoncepčních pověr lze označit za úsměvné, jako třeba tu, že těhotenství zabrání varlata lasičky pověšená na těle ženy během styku. Další se ale řadí spíše do kategorie životu nebezpečných – pití kovářské vody obsahující olovo nejenže ohrožovalo potenciálního potomka, ale především život ženy. Bylinky, víno nebo ocet, tyto metody možná vycházejí ze správné myšlenky ztížit pohyb spermiím nebo pro ně vytvořit nepřátelské prostředí, nicméně samy o sobě fungovat stoprocentně nemůžou.

Bariéra jako další nápad

Není divu, že po staletích nejistoty se myšlenky začaly ubírat směrem k bariérovému způsobu antikoncepce. Přes ty méně pohodlné a nepříliš účinné předchůdce kondomu, které byly vyráběné například ze lnu nebo u dalekých exotických civilizací dokonce ze zvířecích rohů, pokrok došel ke zvířecím střívkům, které už nabízely alespoň malou míru pohodlí. Spolehlivost této metody se zvýšila po vynálezu vulkanizace kaučuku Charlesem Goodyearem (ano, stejný vynálezce může za pneumatiky a kondomy zároveň) v roce 1839, odkdy už se datuje historie moderního kondomu až po dnešní stovky vůní, variant a velikostí.

Antikoncepce i ženám

Zatímco mužům byla k dispozici poměrně spolehlivá ochrana už po několik desetiletí, ženská antikoncepce stále lehce tápala, a to až do roku 1960, kdy byla v USA schválena první hormonální antikoncepce pro ženy, která odstartovala vlnu emancipace ve všech oblastech života. Hormonální antikoncepce bude brzy slavit 60 let, během let klesá množství hormonů v ní obsažené, stává se tak bezpečnější a přitom je pořád stejně vysoce spolehlivá. Za desetiletí své existence se transformovala do mnoha forem – pilulka, náplast, injekce, kroužek, implantát, tělísko. Ženy můžou vybírat, jak je libo. Všechny tyto metody jsou vysoce spolehlivé, přesto existuje i tzv. nouzová antikoncepce pro případ selhání běžně používané antikoncepční metody, nebo pro momenty, kdy pár nepoužil antikoncepci žádnou. Má ještě 72 hodin na to situaci zachránit, zajít do lékárny a koupit si pohotovostní pilulku Escapelle nebo Postinor. Předpis není v českých lékárnách potřeba. Jedna taková pilulka dokáže předejít mnoha komplikacím, což by mohly páry ještě před několika desítkami let těm současným závidět.