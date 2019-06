Hlídáte děti, jak používají tablety a mobily?

Není to jen o tom, abyste znali pohyby dětí v kyberprostoru, ale i o tom, že si mohou přivodit nepříjemné tělesné bolesti – říká fyzioterapeut PhDr. Kryštof Kuba a radí, jak by měly být správně používány digitální technologie:

Není špatné rozvíjet u dětí schopnosti za pomoci digitálních technologií, jako jsou hry na mobilních telefonech nebo na počítačích – v určité míře. Na druhou stranu ale čas strávený s digitálními přístroji není pouze přínosem. V extrémním případě může způsobit vážné problémy a nedostatky v procesu socializace dítěte. A nejenže může způsobit škody psychické, ale navíc i fyzické. Především v přetížení krčních a ramenních svalů. A tím i vzniku nepříjemné bolesti či rovnou špatného držení těla.

Kontrolujte pozici dítěte

„Nicméně ať už si dítě lehne nebo sedne k obrázkové encyklopedii nebo k tabletu, je dobré sledovat, zda nesedí například déle než 30-40 minut v tureckém sedu se zády ohnutýma jako luk, čímž si může lehce přivodit bolesti pohybového aparátu. Další typicky špatnou pozicí je stejně dlouhý sed tvarovaný podle gauče nebo křesla. Pro dítě je charakteristický neustálý pohyb a mělo by mu být vlastní to, že pozice střídá, hýbe se, přetáčí se,“ říká PhDr. Kryštof Kuba z Certifikované McKenzie Kliniky.

Dejte pozor na páteř

Celá páteř od dolních zad přes hrudník až po krční část je ve většině „sedících“ pozicí ohnutá. A tak je to v autosedačce, na gauči či na židli. Proto je důležité dbát na to, aby páteř nebyla jen ohnutá, ale aby se hýbala i opačně na druhou stranu. Další důležitou částí těla jsou kyčle, kolena a chodidla, ale ty nezpůsobují obtíže tak často jako páteř. Při častém koukání do monitorů tabletů či mobilů je také důležité, aby se hlava nepředkláněla dolů, ale aby se děti dívaly co nejvíce před sebe.

Děti musí měnit polohy

Pokud jsou děti při práci na notebooku či hraním her na tabletu stále v jedné pozici, vytvářejí si tak návyk na určitý sed či polohu. Z toho jednoduše plyne, že střídání polohy při těchto činností je velmi důležité. „Pokud ale mohu nějakou pozici označit za vhodnější, je to leh na břiše. Páteř je při tomto pohybu v opačném směru než při ostatních pohybových činnostech během dne. Pokud děti a mládež často používají digitální technologie je také důležité, aby vše vyvažovaly i sportem – alespoň půlhodinu denně,“ říká PhDr. Kryštof Kuba.

V této souvislosti se můžete podívat s dětmi na velmi šikovné animované video s názvem „Pokřivení a vzpřímení“ o pralidech, které je mířeno přímo na nenucené zlepšování držení těla dětí. Vidět ho můžete zde.