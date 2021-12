Hollandia slaví 30 let: Na ikonických jogurtech najdete „srdce firmy“

Kdo by dnes neznal jogurty s dnes už ikonickým obrázkem větrného mlýnu na obalech a typickým modro-bílým logem? V obchodech jsou už od roku 1991. Svůj název dodnes česká firma Hollandia získala podle mobilní linky na výrobu jogurtů, kterou zakladatelé přivezli z Nizozemí. Od té doby se mnohé změnilo, výsledný produkt – jogurt zrající v kelímku ale zůstal stále stejný: hutný, kvalitní, poctivý a nešizený.

Ačkoliv se to možná bude zdát v dnešní době neuvěřitelné, celé tři dekády jsou Hollandii věrní nejen zákazníci, ale i mnoho zaměstnanců, kterých v Krásném Údolí dnes pracuje okolo osmdesát. Jejich nadšení a píle se celé ty roky starají o to, aby zákazník při koupi každého dalšího kelímku uvnitř našel to, na co je zvyklý v nezměněné kvalitě. U příležitosti výročí se proto firma rozhodla vzdát těmto srdcařům hold a představit je stálým i novým zákazníkům na limitované výroční edici kelímků jogurtové legendy Hollandia Selský bílý 500 g, kterým před těmi třiceti lety všechno začalo a který je dodnes vlajkovou lodí značky.

Hollandia staví svoji firemní filozofii na tom, že kvalita je vždy na prvním místě, moderní může znamenat stále stejně dobré a kompromisy se nesmí dělat ani ve výrobcích, ani ve vztahu k zaměstnancům, kteří jsou srdcem a hnacím motorem celého podniku. Hollandia je správná volba bez kompromisů mezi přírodními mléčnými výrobky.

Zaměstnanců, kteří se o výslednou kvalitu jogurtů Hollandia starají od jejích začátků, je celá řada, což svědčí o tom, že ačkoliv se dnes jedná o firmu poměrně velkou, stále v ní panuje přátelská a rodinná atmosféra. Představit je na kelímcích všechny bohužel nejde, a tak se jejich zástupci stala pětice, v níž najdete technology, vývojáře, vedoucí i řidiče ještěrky. Bez žádné z profesí by jogurt nemohl vzniknout a dostat se až na pulty obchodů.

Na kelímcích se můžete seznámit s pěti zaměstnanci, díky kterým mohou být jogurty Hollandia tak výjimečné, jako jsou!

Pavel Dostál, guru výroby, kvality a vývoje: stejně jako někdo je ten, kdo tančí s vlky, tak Pavel Dostál je ten, kdo slyší jogurt zrát. O jogurtových kulturách ví úplně všechno a ošidit nenechá ani sebe, ani své svěřence v kelímcích již sedmadvacet let.

Klára Tothová je kouč výrobního týmu. Bez Klářiny obětavé práce by se firma neobešla. Díky správnému vedení hry šlape její tým jako hodinky a zůstává za ním spousta kvalitně odvedené práce. Každý den vysílá hráče ze střídačky do útoku, už skvělých čtrnáct let.

Bohuslav Cirhan, mistr zrodu jogurtu: Slova jako nejde a nefunguje od něj nikdo v Hollandii neslyšel celých třicet let. O výrobě jogurtů ví to, co málokdo jiný a přesně ví, jak všechno nastartovat, popohnat, pohlídat. Spolu s maestrem výroby Jiřím Přesličkou tvoří srdce zrání. Na téma, jak se z mléka stane jogurt, dokáže Jiří Přeslička zvaný „Přesla“ mluvit celé hodiny. Pokud si někdo neví rady, stačí říct Abrakadabra! a Jiří si s tím poradí.

František Šindelář, pilot ještěrky: Výroba jogurtů je úžasné kouzlo, ještě větší kouzlo je ale někdy potřeba, aby se všechno zboží dostalo z bodu A do bodu Z. Bez správné logistiky po skladu i nakládkách by se jogurty nikdy k zákazníkům nedostaly. František Šindelář je na to machr: jogurty na své ještěrce vozí už osmadvacet let.

Selský jogurt je vyroben tradičním způsobem – z mléka a vybrané kombinace čistých jogurtových kultur. Má zrcadlově lesklý a hladký povrch, jemně mléčně nakyslé aroma, kyprou a na lžičce pevnou, přesto v ústech příjemně křehkou texturu a neopakovatelnou komplexní jogurtovou chuť.