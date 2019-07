Honí vás mlsná?

Období svěžích letních dezertů a drinků je tady! Je vůbec možné mít během tropických teplot chuť na sladké? Určitě ano. Ale nejspíše se shodneme na tom, že by to mělo být příjemně svěží.

Dokonalou volbou jsou dezerty nebo koktejly, které kombinují mléčné výrobky a ovoce. Jogurty, tvarohy, kefír, smetana, ale také obyčejné kravské mléko jsou pravděpodobně nedílnou součástí obsahu vaší lednice. Jsou to suroviny, které jsou plné drahocenných živin, dobře chutnají a dají se kombinovat snad s čímkoliv. Navíc bylo už v řadě studií prokázáno, že napomáhají s hubnutím. Když tedy mlsáte s mléčnými výrobky, není to skoro žádný hřích. Jenom to tedy nepřehánějte s dezerty z tučných alternativ.

Jogurtovo-ovocné nanuky

Potřebujeme: 1 velké balení bílého jogurtu, 1 kelímek smetany ke šlehání, 400 g ovoce (borůvky, jahody, ostružiny, maliny, rybíz), 1 vanilkový cukr

Postup: Ušleháme šlehačku. Jogurt rozmixujeme spolu s ovocem a cukrem. Lehce vmícháme šlehačku. Pro přípravu zmrzliny je nejlepší zmrzlinovač, pokud jej nemáte, je nutné během chlazení směsi ji několikrát promíchat, aby se netvořily krystalky. Směs vlijte do tvořítek na nanuky a nechte několik hodin zmrznout.

Krém s lesním ovocem

Potřebujeme: 250 g ricotty, ½ l mléka, 1 sáček vanilkového pudinku, 1 sáček vanilinového cukru, 3 lžíce cukru, hrnek drobného ovoce (borůvky, maliny, lesní jahody, rybíz), šlehačka

Postup: V trošce mléka rozmícháme pudinkový prášek a cukr. Zbytek mléka přivedeme k varu a do vroucího mléka vlijeme pudinkovou směs. Vaříme 2 minuty. Ricottu dáme do mísy a po částech zašleháváme mírně vychladlý pudink. Necháme téměř vychladnout a pak přidáme drobné ovoce.

Káva Affogato

Potřebujeme: vanilkovou zmrzlinu (cca 1 l), 150 g rozinek nebo brusinek, 100 ml rumu, silné espresso (dle počtu osob)

Postup: Vanilkovou zmrzlinu smícháme s rozinkami či brusinkami namočenými přes noc v rumu. Necháme ještě několik hodin v mrazáku. Poté zalijeme zmrzlinu horkou kávou a ihned podáváme. Doporučujeme do jedné porce servírovat 2 kopečky zmrzliny.