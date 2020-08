Horký tip na výstavu, který platí jen jeden den!

Ač je to neuvěřitelné, 18. srpna 2020 náš přední sochař Kurt Gebauer oslaví 79. narozeniny a protože právě probíhá v Národní galerii retrospektiva jeho prací, rozhodla se NG v den jeho narozenin výstavu zpřístupnit zdarma.

„Gebauerova osobnost nemění dějiny silou, ale vyprávěním, jemným humorem a hlubokou lidskostí. Oslavit jeho narozeniny volným vstupem do výstavy zcela odpovídá umělcovu charakteru a založení. Vím, že z návrhu galerie měl velkou radost, “ říká Michal Novotný, kurátor a ředitel Sbírky moderního a současného umění.

Nezapomeňte tedy – NG Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, Praha 7 od 10:00 do 18:00 hodin…

Když to nestihnete v úterý 18. srpna 2020 nevadí, na výstavu můžete zajít kdykoliv kromě pondělí až do 10. ledna 2021.