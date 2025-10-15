Hormonální antikoncepce: která je pro vás bezpečná?

První česká antikoncepční pilulka „slaví“ 60. narozeniny. Za tu dobu ušla hormonální antikoncepce obrovský kus cesty – od vysokých dávek hormonů až po moderní metody, nabízející bezpečnou volbu i ženám, pro něž byla kdysi nevhodná. Významnou roli dnes hraje čistě gestagenní antikoncepce, která představuje bezpečnou alternativu zejména pro ženy s rizikem kardiovaskulárních onemocnění.
Za dobu šesti desetiletí se nejen výrazně snížily dávky hormonů, ale změnilo se i jejich složení. Zatímco v minulosti existovala pouze kombinovaná hormonální antikoncepce, dnes nabývají na významu a využití přípravky ze skupiny čistě gestagenní (jednohormonální) antikoncepce. Tak se výrazně zvyšuje bezpečnost hormonální antikoncepce a významně rozšiřuje okruh žen, které ji mohou užívat. Už dávno neplatí, že hormonální antikoncepci lze užívat jen do 35 let – čisté gestageny jsou vhodné i pro ženy s rizikem tromboembolie, starší ženy nebo kuřačky.
Zdravý životní styl
Hormonální antikoncepce přitom není jen otázkou zdraví, ale i životního stylu. Svoboda sexuality je důležitou součástí moderního života. Nechtěné otěhotnění nebo jeho krajní řešení ukončením těhotenství s sebou nesou riziko těžkých psychických následků. Rozhodnutí o těhotenství by proto mělo být součástí celkového zdravého životního stylu a uvážlivého přístupu ke svému zdraví.
Pro mnoho žen je hormonální antikoncepce jedním z nejvýznamnějších vynálezů moderní doby – často ji považují za stejně důležitou jako praktické domácí spotřebiče, které každodenně usnadňují život. Zároveň však řada žen stále podléhá mýtům. Mezi ty nejčastější patří, že užívání antikoncepce snižuje budoucí plodnost. Není pro to žádný důkaz.
Ale pokud ženy příliš dlouho odkládají reprodukci, překlenou dobu ideální plodnosti. Pro gynekology je nejvíce „zábavný“ mýtus, že antikoncepce vede k přibírání na váze. Jsou to maximálně 2-3 kila, ale ženy jsou schopné svést na antikoncepci i 20 kil. Nadváhu způsobuje nadměrný příjem potravy, nikoli antikoncepce.
Bezpečné hormony
Velkým tématem jsou i rizikové faktory. Zatímco některé můžeme ovlivnit (kouření, nadváhu apod.), jiné nikoli (například dědičné trombofilní mutace). Nicméně všechny ženy si mohou zvolit vysoce účinnou a současně bezpečnou hormonální antikoncepci – takovou, která obsahuje pouze gestagen. Čistě gestagenní (jednohormonální) antikoncepce sice nedokáže tak dokonale udržet pravidelný cyklus jako kombinovaná, ale na druhou stranu nezvyšuje kardiovaskulární rizika.
Jak vlastně čistě gestagenní antikoncepce funguje? Principem hormonální antikoncepce je zablokování ovulace, tedy uvolnění vajíčka. To umí estrogeny, ale i některé gestageny. Kombinace estrogenů a gestagenů dokáže napodobit přirozený, zcela pravidelný cyklus. Nicméně estrogenní složka zároveň zvyšuje riziko tromboembolické nemoci, u kuřaček riziko infarktu myokardu a u žen s migrénami riziko cévní mozkové příhody. Čistě gestagenní antikoncepce nemá žádné
z uvedených rizik, proto ji v některých evropských zemích může předepsat i praktický lékař.
Ženy, které chtějí být zdravé, fit a zároveň mít jistotu, že jim do plánů nevstoupí překvapení v podobě pozitivního těhotenského testu, by si měly dobře vybrat antikoncepci. S výběrem jim pomůže gynekolog – na základě znalosti zdravotního stavu potenciální uživatelky, reprodukčních plánů a profilu antikoncepční metody.
(Zdroj: www.gestagenniantikoncepce.cz.)