Hra činí rodiče i děti šťastnějšími, ale co tvrdí průzkum?

Až 86 % rodičů tvrdí, že společná hra s dětmi zvyšuje rodinné štěstí, ale pětina z nich přiznává, že si s dětmi nehraje vůbec. To ukazují výsledky nejnovější celosvětové studie společnosti LEGO® Play Well Study, které se zúčastnily také rodiny z České republiky.

Čas strávený v moderní rodině společnou hrou je stále vzácnější. Pro 79 % rodičů není hraní s dětmi vždy prioritou, avšak 96 % dotázaných českých dětí tvrdí, že hra je důležitá pro jejich pohodu. Společnost LEGO připravila pro rodiny s dětmi iniciativu Půlhodinu pro rodinu, která rodiče inspiruje, jak si ke společné hře hledat cestu a jak ji následně naplnit.

„Hra je velmi důležitá pro rozvoj dítěte a udržování a prohlubování vztahů v rodině. Benefity má společná hra pro rodiče, kteří si odpočinou od každodenních starostí, napojí se na dítě, a zároveň se jim otevírá prostor otevřít témata, o kterých se běžně tolik nepovídá nebo je obtížné najít příležitost. Společná hra by měla mít ve společném čase rodiny významné místo. Podle studie LEGO® Play Well Study si většina rodičů důležitost hry uvědomuje,“ komentuje význam společné hry psycholožka Radka Kůřilová.

Z výzkumu LEGO® Play Well Study vychází, že 21 % českých rodin vůbec netráví čas společným hraním, přestože téměř 90 % českých dětí si přeje, aby si celá rodina více hrála.

Rodičům brání ve společné hře s dětmi nejrůznější překážky

V moderních rodinách se rodiče potýkají s mnoha překážkami, které jim brání trávit společný čas s dětmi a věnovat se společné hře. Téměř 40 % rodičů si myslí, že příliš mnoho času stráveného hrami dětem škodí, a podle 54 % dotázaných se hra přeceňuje. U rodičů také převládá přesvědčení, že volnočasové kroužky a čas strávený ve škole je pro děti důležitější než čas s rodinou a společné hraní. To ve výzkumu potvrdilo 50 % českých respondentů.

„Rodiče se mohou obávat, že hraní může dětem bránit zvládnout povinnosti a připravit se na náročnou realitu. Pravdou však je, že povinnosti mohou děti plnit i hravou formou. Děti je tak zvládají mnohem snadněji a snižuje se i jejich odpor k plnění úkolů. Hra navíc posiluje psychickou odolnost, což pomáhá dětem lépe zvládat budoucí výzvy života,“ doplňuje k důležitosti hry Kůřilová.

Dvě třetiny dotázaných rodičů otevřeně přiznávají, že jim v cestě za společnou hrou s dětmi stojí zaměstnání a povinnosti související s chodem domácnosti. Téměř polovina se shoduje na tom, že společné aktivity včetně hraní jsou dnes jednoduše příliš drahé nebo nemají prostor, kde si s dětmi hrát. S těmito výroky se shodují také čeští respondenti. Podle 62 % oslovených nemají dostatek času na hru s dětmi kvůli běžným denním povinnostem a téměř polovina z nich tvrdí, že i děti by se měly především věnovat domácím pracím.

„Rodiče se často cítí zahlcení množstvím požadavků, které na ně klade společnost, příbuzní i oni sami na sebe. Snaží se skloubit práci, kariéru, domácnost a péči o děti, často se však cítí, jako by neměli dostatek prostředků ani podpory. Tento tlak může vést k pocitům nedostatečnosti a viny. Rodiče se mohou uzavírat do práce nebo digitálního světa nebo se zaměřovat pouze na základní potřeby a nemají prostor věnovat se svým dětem. Pomoc s určením priorit a budováním vlastních schopností může být pro dospělé klíčová,“ zmiňuje k problematice bariér psycholožka Radka Kůřilová.

Iniciativa LEGO® Půlhodinu pro rodinu

Výsledky studie LEGO® Play Well Study ukazují, že téměř 90 % rodičů by si přálo trávit s dětmi více času. Každý pátý rodič nicméně tvrdí, že si jako rodina společně nehrají. Společnost LEGO proto připravila iniciativu LEGO Půlhodinu pro rodinu, která chce rodičům pomoci překonat bariéry, které jim ve trávení společného času s dětmi brání. Iniciativa již odstartovala v dubnu a jejím cílem je rodičům ukázat, jak si i během uspěchaného životního stylu potřebný čas vyhradit, jak jej naplnit společnou zábavou, jak začít a neztratit motivaci, jak děti zapojit a jak si osvojit nové pozitivní návyky, které povedou k tomu, co si všichni zúčastnění přejí nejvíc – trávit spolu více času kvalitnějším způsobem.

„I taková ‚maličkost‘, jako je 30 minut aktivně strávených v rodinném kruhu, může mít výrazně pozitivní vliv na zlepšení a posílení rodinných vztahů,“ říká Iva Ambrožová, marketingová ředitelka společnosti LEGO Trading pro Českou republiku a Slovensko.