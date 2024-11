Hravé a nazdobené s Pilotem!

Vánoční čas je ideální příležitostí ukázat, že dárky dávat je ještě krásnější než dostávat. A co může být lepší než radost v očích nad pečlivě zabaleným a nazdobeným dárkem, který vyzařuje osobitost? S popisovači Pilot Pintor vytvoříte nejen hravé a kreativní dekorace, ale také ozdobné jmenovky na dárky či vánoční tabuli.

Pilot vám navíc přináší tipy na stylové a praktické dárky pro všechny tvořivé duše i náročné pisatele. Děti ocení gumovačku Pilot FriXion Ball při psaní dopisu Ježíškovi. Elegantní pera i popisovače Pilot nejen v tomto kouzelném čase plném fantazie probouzejí tvořivého ducha malých i velkých díky svému všestrannému využití doma, v práci nebo ve škole.

Dárky a dekorace s osobitým rukopisem

S akrylovými popisovači Pilot Pintor ve slavnostních metalických barvách se můžete

v předvánočním čase opravdu blýsknout a potěšit své okolí netradičním způsobem. Tyto všestranné popisovače vám umožní popustit uzdu fantazii a vytvořit jedinečné dekorace, které zaujmou. Ať už jde o zdobení vánočních ozdob, kreativní balení dárků nebo krasopis na jmenovky na sváteční stůl, s Pilot Pintor zvládnete všechno s lehkostí a stylem. Skvěle se hodí i pro popisování jedlých a tekutých dárků, a to na nejrůznější materiály – od skla přes dřevo až po plast. Díky akrylové složce v náplni se nemusíte obávat rozmazání ani vyblednutí, takže vaše vánoční výtvory zůstanou krásné nejen po celý sváteční čas. Pilot Pintor pořídíte od 70 Kč za kus.

TIP:

Kreativní můžete být i s šikovnými DIY sadami Pilot Pintor, jejichž součástí jsou drobné předměty k dotvoření. Ozdobte visačky na dárky, pokreslete vánočními motivy jmenovky na sváteční tabuli. Díky předpřipraveným vzorům je skvělý výsledek zaručen! Postupy a další tipy na použití najdete na www.pilot-pintor.eu.



I na formě záleží

Dopis Ježíškovi je velká věc! Každé dítě po něčem touží, přání se ale také často mění. Se seznamem mohou pomoci gumovací pera, protože v dopisech Ježíškovi se přeci neškrtá. Pokud si při jeho tvorbě chcete udělat čas na vánoční úklid, balení prvních dárků nebo pečení vánočního cukroví, vybavte děti sadou gumovacích per Pilot FriXion Ball. S až 15 barvami, dvěma šířkami stopy a praktickým gumovacím zakončením se mohou pořádně kreativně vyřádit a popustit uzdu své fantazii. Ježíšek možná i přimhouří oko nad nějakým tím zlobením, když uvidí tak krásně napsaný dopis hýřící barvami. „Gumovaček“ od Pilotu navíc není nikdy dost, tak proč je rovnou do seznamu přání nezahrnout! A jistě vás potěší, že gumovací pera Pilot FriXion Ball jsou z 50 % vyrobeny z recyklovaného plastu a používáním náhradních náplní dokážete snížit uhlíkovou stopu až o 71 %. Koupíte je od 67,70 Kč za kus.

Za chyby se už neplatí

Chybka sem, škrtanec tam, co já s tím pak nadělám? To už nemusí trápit nikoho s novým gumovacím rollerem Pilot FriXon Zone v elegantním designu a stylových barvách. Kromě možnosti gumovat do nekonečna všechny chyby a překlepy oceníte minimalistický design, sytější stopu a tělo příjemné na dotek. Díky snížené hlučnosti stiskacího mechanismu už nikdo v kanceláři nepozná, jestli jste ve stresu nebo se těšíte na konec zdlouhavé porady. Tento chytrý pomocník může díky výměnným náplním vydržet celou věčnost a v elegantním plechovém pouzdře je praktickým dárkem pro každého pisálka. Pilot FriXion Zone koupíte za 259 Kč.

Výkon a styl v jednom

I obyčejné psaní může být neobyčejným zážitkem díky prémiovému kuličkovému peru Acro 1000. Jeho inkoust na olejové bázi je rychleschnoucí, kulička hrotu téměř nezničitelná a stiskací mechanismus i vyměnitelné náplně v modré a černé slibují dlouhou životnost. Nároční uživatelé ocení dokonale vyvážené tělo pera, zatímco milovníky módních trendů zaujme jeho metalický matný povrch dostupný v 6 stylových barvách. Vybírat můžete z černé, šedé, navy nebo nebesky modré a světle či korálově růžové. Díky elegantní dárkové krabičce je toto pero ideálním dárkem pro někoho výjimečného, kdo miluje stylové doplňky a ocení krásu ručního psaní. Kuličkové pero Pilot Acro 1000 pořídíte za 390 Kč.