Hurá, bezobalová drogerie!

Drogerie ROSSMANN a společnost Henkel spojily síly a rozhodly se na to jít „bez obalu“. V deseti vybraných pobočkách po celé České republice zavádí plnicí stanice, kde si některé své oblíbené produkty můžete natočit do znovu doplnitelných láhví.

Od šamponu, přes sprchový gel, prostředek na nádobí až po gel na praní prádla či aviváž – to vše si nyní můžete nakoupit, aniž byste zbytečně plýtvali plasty. ROSSMANN společně s Henkelem spouštějí od listopadu nově dostupnou službu bezobalové drogerie, která obsahuje šetrné produkty oblíbených kosmetických řad Nature Box a Fa nebo prostředky pro péči o domácnost značek Persil, Silan či Pur.

A jak nová služba funguje? Je to jednoduché, za 19,90 Kč zakoupíte první láhev, označíte na skeneru na plnicí stanici, naplníte zvoleným produktem, označíte etiketou, kterou vám vytiskne stanice, a takto si ji odnesete k pokladně. Příště už stačí prázdnou láhev vzít s sebou na nákup a znovu doplnit. Efekt snížení množství plastů se projeví s každým dalším doplněním drogerie do této stejné láhve.

Jedna česká domácnost nakupováním v projektu Drogerie bez obalu může ušetřit průměrně až 77 % plastového obalu za rok. Kdyby všechny české domácnosti přešly na drogerii bez obalu, ušetřilo by se přibližně 5 tisíc tun plastových obalů za jeden jediný rok.

Jaké výrobky jsou dostupné bez obalu?

Zákazníci si mohou zatím opakovaně doplňovat celkem osm vybraných šetrných produktů: prací prostředek Persil Gel Color a Sensitive, aviváž Silan Sensitive, prostředek k mytí nádobí Pur Secrets of Care Aloe Vera, tekuté mýdlo na ruce Fa Hygiene & Fresh a šampony a sprchové gely s veganskou recepturou Nature Box Avokádo a Granátové jablko.

Více informací na www.rossmann.cz.