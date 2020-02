Hustá hříva je spíše ojedinělá

V prvních měsících života se rodiče často trápí chybějící vlasovou pokrývkou miminka. Jaké jsou nejčastější typy vlásků u novorozenců a jak se vyvíjejí.

SILNÉ VLASY

Od začátku silné a husté

Některá miminka mají při narození tolik vlasů, kolik nemá většina z nás po celý život. Například hladké, lesklé jako havraní peří či vlásky jako překrásná Sněhurka. Předpoklad, že tyto vlásky zákonitě po pár týdnech vypadají, vůbec nemusí platit. Ani navzdory tomu, že se všude píše, že lanugo nemá dlouhé trvání, protože je vlastně pozůstatkem ochlupení, kterým bylo dítě pokryto v matčině těle. Některým dětem ale první vlásky vůbec nevypadnou.

SVĚTLÉ BLOND

Zřídkakdy takové zůstanou

Jak předpověděla Světová zdravotnická organizace, během dvou set let se někde ve Finsku narodí poslední přírodní blondýna. Už nyní má blond vlasy jen každý třetí Švéd. Na „vině“ jsou geny: tmavé vlasy se prý snáze dědí. Proto má-li vaše miminko světlé vlasy, užívejte si je, místo abyste naříkali, jak málo rostou. Může se totiž stát, že se ještě během prvního roku života jejich barva několikrát změní. Tmavé vlasy v prvních týdnech života skoro vždy vypadají a narostou vlasy úplně jiné barvy. U blonďáčků většinou ztmavnou, z červených vlasů se stanou hnědé a naopak. S jistotou lze říci jen jediné: na konci čtyřicítky se skoro všichni potýkají s šedinami.

VELMI JEMNÉ VLASY

Při narození skoro žádné – a později?

„Krásná hlava by neměla být deformovaná vlasy,“ je přesvědčen děda Josef. Už sedmdesát let chodí po světě s hlavou hladkou jako zrcadlo (nejdřív mu nic nenarostlo, pak byly v módě vlasy na ježka a od dvacítky mu začaly řídnout). Je tedy pochopitelné, že hodlá tuto charakteristickou hlavu obhajovat i v případě svého vnuka. Jaká je výhoda této varianty? Komu stačilo v prvním roce života mýt hlavu jen namočenou žínkou, ten nezažil tolik pláče v koupelně. Nic neštípe, nic nepřekáží pod čepicí. A vyhlídky do budoucna? Naprosto perfektní – vlasy klidně až na ramena či blond kudrnaté kadeře.

LYSINA

Místy prořídlé

Lysina v miminkovském věku je získaná a přechodná. Kdo denně šestnáct hodin tře svou hlavu o matraci, nemůže se divit, že při tom přijde o vlasy. Co pomáhá? Miminko polohujte a pokuste se zabránit tomu, aby spalo stále na jedné straně. Počítejte ale s tím, že možná se tomu dítko bude vehementně bránit. Nebo prostě dobu lysiny přečkejte s pomocí čepiček a kšiltovek. Později totiž, když se z bezbranného ležícího miminka stane malý zbojník, hříva bude nerušeně růst i na zátylku.