Ideální čas na očistu

Se silnou energií jarních dnů přichází i potřeba obnovy, očisty a omlazení, která se vlastně odehrává v celé přírodě. Tato energie s sebou přináší možnost povzbudit a oživit organizmus a tak podpořit jeho přirozenou schopnost detoxikace. Nejlépe uděláme, když si k tomu přizveme i sílu bylinek.

S teplým počasím se chceme cítit co nejlépe, a právě jaro s sebou přináší myšlenku „očisty“, která setřese i přeneseně tíhu dlouhé a chladné zimy. Více o detoxikaci, která z latinského toxicus, v překladu znamená jedovatý, prozradil zakladatel české značky Green idea MVDr. Jiří Pantůček:

Detoxikace a očista organizmu je přirozený proces těla. Proč náš organizmus vystavit detoxikaci?

V průběhu života se v našem organizmu hromadí nejrůznější cizorodé látky. Jejich zdrojem je znečištěné životní prostředí, nekvalitní strava, rezidua léků, stres, nekvalitní spánek, alkohol a další. Tyto látky (toxiny) mají negativní vliv na naše zdraví a optimální fungování těla. Je proto velice důležité, těchto látek se aktivně a pravidelně zbavovat.

Co přesně se při detoxikaci děje?

Naše tělo se toxinů zbavuje přirozeně samo, je však dobré mu v tom i pomoci. Přibližně 75 % toxinů je odstraněno působením jater. Játra jsou klíčový detoxikační orgán, který je schopný v našem těle odseparovat látky potřebné od těch nežádoucích, které zadrží a následně vyloučí přes ledviny, kůži a plíce. Pokud jsou však játra přetížená, vrací se toxické látky do tkání a ukládají do tuku. Mezi další důležité detoxikační orgány patří trávicí soustava, lymfatický systém, pokožka, ledviny a močová soustava. Právě v ledvinách se filtruje krev a odstraňují se toxiny močí z organizmu. Ledviny jsou rovněž spoluzodpovědné za udržování pH v těle. A aby správně fungovaly, musíme přijímat dostatek tekutin. Důležité je i střevo, které brání průchodu některých toxických látek do těla a zodpovídá za imunitní systém. Detoxikaci tedy provádíme z důvodu podpory činnosti veškerých orgánů, nežádoucí toxiny by se jinak uložily do tukové tkáně, což nechceme.

Proč je potřeba očista právě po zimě?

Nedostatek slunečního svitu spojený se sníženou hladinou vitaminu D, časté výkyvy teplot, obvyklý pokles pohybové aktivity a také menší výběr čerstvé lokální zeleniny a ovoce mohou mít vliv na sníženou výkonnost našeho těla. Tělo a metabolizmus lze po dlouhé zimě nastartovat nejen pobytem v přírodě a stravou bohatou na živiny, ale také bylinnými doplňky stravy.

Jak se liší očista na jaře a na podzim?

Detoxikace se doporučuje provádět pravidelně při změně počasí – a tedy na jaře i na podzim. Jarní detox uzavře zimní období, které je charakteristické nižší pohybovou aktivitou, těžšími kalorickými jídly, vyčerpanými zásoby vitamínů a minerálů. Podzimní detox se zase zaměřujeme na posílení imunitního systému.

Jak poznat, že náš organizmus potřebuje detoxikaci?

Signálem intoxikovaného organizmu je únava, skleslost, nedostatek životní energie, zažívací potíže, zpomalený metabolizmus a častá bolest hlavy. Kvalitní detoxikace je většinou provázena i úbytkem váhy – hubnutí je způsobeno jednak menším energetickým příjmem ve stravě a rovněž zrychlením metabolizmu. Optimální detoxikace trvá až tři měsíce, pomůže však i kratší cyklus.

Pokud jde o detox těla, většinu prvně napadne hladovka či přerušovaný půst, pití více vody, v lepším případě svačinka v podobě zeleného smoothie. Prozraďte nám, jak na zdravou detoxikaci.

S ohledem na intoxikaci, nebo následně detoxikaci je velice důležitý spánek, pohyb a strava. Právě strava může náš organizmus zanášet nejrůznějšími toxiny, nebo naopak podpořit jejich vyloučení z těla ven. Navyšte tedy porce čerstvé zeleniny a ovoce. Dbejte na pitný režim (voda, bylinné čaje), omezte cukry, smažené a grilované pokrmy a přijměte dostatek vlákniny.

Je nějaký správný postup, jak dobře provádět očistu? Jsou nějaká DO’s and DONt’s – například prvně střeva, nebo otevřít lymfu, aby měli toxiny kam odcházet?

S detoxikací je to tak, že neexistuje jeden správný postup a ostatní nesprávné. Správně je to, co nám funguje. Moje zkušenosti a řekněme moje pocity jsou takové, že vhodné je zahájit celým komplexem kroků a větší důležitost věnovat tomu, kde nás tlačí pata.

Detox lze podpořit i bylinnými produkty. Jakými?

Vzhledem k tomu, že potřebujeme působit na více orgánů, není možné použít pouze jednu bylinu. Je nutné použít vhodnou aplikační formu, ideálně standardizované extrakty:

Ostropestřec mariánský – obsahuje velké množství aktivních látek (zejména silymarinu), které se s úspěchem používají jako prostředek pro podporu správné funkce jaterní tkáně a stimulaci biliární sekrece. Ostropestřec pomáhá chránit játra proti poškozením a stimuluje jejich činnost. Silymarin je silný antioxidant, podporuje vylučování toxinů a podporuje obnovení jaterních buněk.

Klanopraška čínská – udržujte správnou funkci jater. Chrání buňky a tkáně před oxidačním stresem.

Kurkuma – kurkumin aktivuje enzymy, čímž podporuje správnou funkci buněk a jejich odolnost vůči oxidaci. S úspěchem se používá k regeneraci jater a ledvin poškozených alkoholem a cukrovkou. Kurkumin je vhodné podpořit piperinem.

Aloe vera – obsahuje více než 200 aktivních látek, které společným synergickým působením vykazují blahodárné účinky. Aloe celkově posiluje a čistí organizmus od toxických látek.

Medvědí česnek – významný zdroj vitamínů. Snižuje cholesterol a zabraňuje usazování tuku v orgánech. Skvěle dezinfikuje trávicí systém a celkově podporuje trávení.

Kopřiva dvoudomá – je velmi bohatá na železo. Čistí krev a podporuje krvetvorbu. Stimuluje činnost ledvin a podporuje správnou funkci prostaty. Také snižuje množství kyseliny močové v krvi, čímž pomáhá řešit dnu a bolesti kloubů.

Pampeliška lékařská – působí silně močopudně v případě zadržování tekutin. Pomáhá odstranit z těla cizorodé látky. Podporuje činnost jater, snižuje cholesterol. Navíc má silný močopudný účinek.

Přeslička rolní – bohatý zdroj křemíku. Zlepšuje kvalitu vlasů a nehtů. Podporuje činnost ledvin a močového měchýře. Má rovněž silný močopudný účinek.

Měsíček lékařský – všestranná léčivka používaná převážně na problémy s pokožkou. Tlumí křeče, čistí krev, podporuje činnost jater, celkově dezinfikuje a působí protizánětlivě.

Svízel – se užívá při problémech se štítnou žlázou. Jde o silný antioxidant, který čistí krev, podporuje činnost ledvin a prostaty.

Zelený čaj – je silný antioxidant, který chrání organizmus před oxidativním poškozením.

Zelené superpotraviny (zelený ječmen, chlorela, spirulina) – působí proti překyselenosti. Zdroj významného množství vitamínů a minerálů. Čistí střeva, podporují imunitu, urychlují metabolizmus a snižují únavu.

NAŠE TIPY

Vyzkoušejte produkty od Green idea na detoxikaci organizmu – jaro k tomu přímo vybízí!

Ostropestřec mariánský

Jednoletá či dvouletá bylina obsahuje velké množství aktivních látek (zejména silymarinu), které se s úspěchem používají jako prostředek pro podporu normální činnosti jaterní tkáně a trávení. Nejsilnější „detoxikátor“ jater chrání buňky a tkáně před oxidativním stresem, pomáhá udržovat normální činnost srdce a přispívá k normální hladině krevního cukru. Tento doplněk stravy navíc pomáhá k detoxikaci a podporuje přirozenou obranyschopnost.



Celustin – Unikátní bylinná kompozice 7 druhů bylin podporuje žilní cirkulaci, vylučování vody z organizmu, povzbuzuje tonus a vitalitu pokožky. Doporučuje se i k redukci projevů těžkých nohou a kontrole tělesné hmotnosti.

Detoxiregen – Bylinná kompozice složená z 6 druhů bylin podporuje detoxikaci a pročištění organizmu. Použité byliny podporují vylučování přebytečné vody z těla (celkovou očistu těla), normální činnost ledvin a dolních močových cest. Detoxiregen je vhodný i pro kontrolu tělesné hmotnosti a pomáhá na těžké nohy.