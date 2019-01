„Já chci jíst hned teď…!“

Pondělí večer, krátce po šesté, a rodina má hlad. Právě teď! Zeptali jsme se čtyř matek a jednoho otce, co se dá v těchto „krizových“ situacích dělat ke všeobecné spokojenosti.

TĚSTOVINY S LOSOSEM

Pavel, 36 let, dvě děti: Jonáš, 6 let, Pavlína, 3 roky

Nic dietního, ale je to perfektní pro dětský jazýček: farfalle s omáčkou ze smetany a lososa. Zatímco se vaří těstoviny, nakrájím jedno balení uzeného lososa a krátce ho osmahnu na pánvi. Přidám kelímek smetany, přivedu k varu a hotovo.

Důležité: nesolte, nekořeňte a v žádném případě nesypte čerstvé bylinky. To děti jenom rozčílí!

PALAČINKY

Sabina, 33 let, syn Tomáš, 2 roky

Palačinky jako okamžité jídlo jsou nepřekonatelné. Tomáš je hned klidnější, když může při přípravě pomáhat. Jakmile je první palačinka hotová, může namazat a začít jíst. Ať na slano s čerstvým sýrem nebo na sladko s jablečným pyré či jinou zavařeninou.

OBLOŽENÁ MÍSA

Kateřina, 37 let, tři děti: Kryštof, 8 let; Filip, 6 let a Emma, 1 rok

Přestože moc ráda vařím, když to musí být hodně rychle, je večeře studená. To je pak chleba se vším, co nabízí lednice: šunka, sýr, okurka, mrkev, paprika, cherry rajčata, kedluben. A když někdo zatouží po „dezertu“, tak chleba s medem. Nebo vaří moje starší děti: volské oko a brambory.

SALÁT Z BULGURU

Pavla, 26 let, v osmém měsíci těhotenství

Do mísy dáme jemný bulgur, přelijeme vroucí vodou a necháme nabobtnat. Mezitím nakrájíme nadrobno jarní cibulku, petrželku a rajčata. Jakmile je bulgur studený, přidáme slunečnicový olej, sůl, pepř, rajčatový protlak a citronovou šťávu. A k tomu zeleninu a promícháme. Báječné i pro děti toto jídlo jíst bez příboru! Do velkého listu salátu dáme pár lžic bulgurového salátu, zabalíme a šup, dá se ujídat!

ZELENINOVÁ RÝŽE

Veronika, 33 let, dvě děti: Lukáš, 3 roky, Leona, 5 měsíců

Nejrychlejší je Leonino jídlo, je totiž kojená. Lukáš dává přednost zeleninové rýži s mrkví a cuketou, případně s rajčaty. Ale může být i paprika a houby – co je prostě v lednici.

Mám trik, jak to rychle uvařit: nakrájenou zeleninu a rýži dám do hrnce, přidám vodu a zeleninovou kostku a nechám čtvrt hodiny vařit, hotovo. Není nutné sporák příliš sledovat. K tomu podávám trochu osolený jogurt jako dresink. A dospělí si mohou dokořenit kari nebo mletým kmínem.