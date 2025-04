Jablíčko před spaním? Zapomeňte!

Asi jen málokdo tuší, že ovoce a ovocné šťávy, kromě toho že jsou dobrým zdrojem vitaminů, obsahují veliké množství kyselin schopných naleptat zubní sklovinu.

Hitem současné doby v rámci zdravého životního stylu je dostatečná konzumace zeleniny a především ovoce. Stejně tak si získaly oblibu ovocné šťávy. Jenže to, co je dobré pro naše zdraví a štíhlou linii, už nemusí být dobré pro naši zubní sklovinu.

Kyseliny obsažené ve šťávách jsou schopné naleptat zubní sklovinu, zvláště pokud jsme zvyklí si okamžitě po konzumaci vyčistit zuby. Bohužel tak paradoxně napomáháme erozi zubní tkáně. Nejvhodnější doba na čištění nastává teprve asi půl hodiny po konzumaci. Musíme dát šanci našim slinám vliv kyselin neutralizovat. Pokud si po jídle propláchneme ústa neutrální tekutinou, například vodou, neutralizaci urychlíme.

Dětské zuby dokáží velmi ohrozit různé ovocné šťávy, a to i v případě, že saháme po lepších, které neobsahují barviva a často ani přidaný rafinovaný cukr. Jejich vliv na sklovinu může být stejně špatný jako u různých slazených a sycených limonád kolového typu. Pokud je podáváme na noc nebo v průběhu noci, přírodní zkvasitelné cukry obsažené ve šťávách škodí zubům – naleptávají zubní sklovinu.

Poškození zubní skloviny obvykle vnímáme, až když už je pozdě. První příznaky jsou velmi nenápadné, často si povšimneme až lehké průsvitnosti na hranách předních zubů. Průvodním jevem bývá i zvýšená citlivost zubů. Největším nebezpečím poškození zubní skloviny je to, že se bohužel jedná o nevratný proces.

A pozor: nezanedbávejme důslednou péči specializovanými přípravky! Měkké zubní kartáčky a pasty se zvýšeným obsahem fluoridu sodného a nízkou abrazivitou zpevňují zubní sklovinu a tak ji pomáhají chránit před kyselinami obsaženými v potravinách a nápojích.

Nehoršími nepřáteli našich zubů jsou (sestaveny podle hodnoty ph) grapefruitový džus, bílé a červené víno, jablečný džus a pomerančový džus. Voda a mléko pro zuby až takové nebezpečí nepředstavují.