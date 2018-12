10 rad, jak se nejlépe připravit na otěhotnění

Početí miminka by se mělo stát krásným okamžikem, který si budete pamatovat napořád. Jestliže jste se s partnerem rozhodla otěhotnět, zde je několik rad jak si to nejen užít, ale také jak se na to nejlépe připravit a předejít možnému zklamání, že vaše úsilí bude zbytečné.



1. Srovnejte své tělo

Posuny pánve, stažení svalů pánevního dna, křivé boky i skolióza, to všechno mohou být potíže, které brání v otěhotnění, i když jste jinak úplně zdravá. Například Dornova metoda Plus rychle srovnává posuny kostrče i pánve a s tím související neplodnost. Také pomáhá při menstruačních potížích, srovnává rozdílnou délku dolních končetin či posuny obratlů. Jde o terapii, která je šetrná a zároveň celostní. Její aplikací dochází ke změnám na všech úrovních lidského organizmu. Pomáhá uvolňovat blokády svalů, tkání, ale i psychických bloků a toku energie. Po každém srovnání těla je třeba také svaly zpevnit a udržet na tom správném místě. Ideální je nakombinovat cviky Dornovy metody s cvičením SM systém (Stabilizační a Mobilizační systém) se speciálním elastickým lanem.

2. Zapojit můžete i Bemer terapii

Hodně práce, málo spánku, ještě méně odpočinku a nesprávná výživa. To jsou hlavní neduhy, kterými ničíme svoji psychiku, ale také fyzickou schránku. Navíc se pod neustálým stresem celé tělo stáhne, svaly nám zatuhnou, mikrocirkulace krve se zpomalí, zhorší se látková výměna i přenos živin. To vše u žen může mít za následek zhoršení tvorby vajíček a u mužů snížení počtu a kvality spermií. Problémy úspěšně řeší Bemer terapie. Díky této vědecky ověřené léčebné metodě se tělo rychleji zregeneruje, krev se rozproudí a látková výměna se zlepší. Navíc budete výkonnější a zavalí vás příval energie!

3. Upravte svoji hmotnost a detoxikujte

Příliš nízká tělesná hmotnost může být příčinou porušení hormonální funkce vaječníků, což způsobuje neplodnost. Proto byste měla svou hmotnost upravit a zdravě přibrat. Ale ani ženy, které trpí nadváhou, to nemají s otěhotněním jednoduché, a navíc jim hrozí v těhotenství komplikace v podobě cukrovky nebo vysokého krevního tlaku. Pokud se rozhodnete začít pracovat na svojí váze, je velmi důležité nejprve tělo detoxikovat – vyplavit usazeniny z těla a odlehčit přetíženým orgánům. Nejvhodnějším způsobem, jak celý proces nastartovat, je zvolit detoxikační kúru, která vás zároveň správně vyživí. Vhodné je začít pravidelně užívat kvalitní aloe vera gel, který rozpouští usazeniny v celém těle, tedy i ve střevech. Tlusté střevo hraje nezastupitelnou roli nejen při trávení, ale i v našem imunitním systému a při udržování rovnováhy tekutin v těle. Proto je důležité, aby se nezanášelo odpadními látkami a fungovalo správně. Tímto procesem zároveň dojde k nastartování přirozeného metabolismu a začne se spalovat více kalorií. Aloe vera gel obsahuje 75 výživných látek včetně 20 minerálů, 18 aminokyselin a 12 vitaminů. Díky detoxikovanému a správně vyživenému tělu zvýšíte své šance na otěhotnění.

4. Pravidelně cvičte

Hodně důležité je se hýbat. Přitom se celkově harmonizuje tělo, posilují svaly, urychluje krevní oběh, látková výměnu a odbourává se stres. Ideální je jóga, pilates nebo speciální cvičení s gumou SM Systém. Velmi vhodné jsou procházky v přírodě na čerstvém vzduchu.

5. Dbejte na zdravou stravu

Mějte na paměti, že je to maminka, která tvoří základy pro zdravý vývoj a dobrou imunitu miminka. Jste to vy, kdo bude vyživovat miminko, a tak je nutné na to své tělo dobře připravit. Dbejte na zdravý jídelníček. Vynechejte bílý cukr, bílou mouku, sladká jídla i limonády, tučná a smažená jídla. Slaďte medem, používejte monosacharidy na bázi fruktózy, místo sladkostí jezte ovoce, používejte celozrnnou mouku, oleje lisované za studena a rybí tuk. Obohaťte jídelníček o potraviny bohaté na vitaminy, antioxidanty, vápník a kyselinu listovou. Kyselina listová je v lidském těle nezbytná především pro tvorbu nových buněk. Jejím výborným zdrojem je opět aloe vera gel, který navíc obsahuje i vitaminy A, B1, B2, B6, B12, C a E. Pokud si nejste jistá, že jich máte dostatek ve stravě, konzultujte s odborníky možné doplňky stravy.

6. Věnujte se relaxu

Stres a negativní myšlenky otěhotnění nepomohou. Zvolněte, věnujte se svým koníčkům, zajděte si na kávu s kamarádkou a nechte se hýčkat aroma masáží. Jde o jednu z nejstarších a nejpřirozenějších metod, jak odbourat stres a navodit si dobrou náladu. Jen si to představte – vůně vanilky, skořice či pomeranče, kouzlo doteku, vy odpočíváte a někdo o vás pečuje. Aroma masáž odstraňuje únavu, uvolňuje svaly a stimuluje mysl.

7. Dopřejte si dostatek spánku

Spánek je hodně podceňován. Přitom je pro nás tolik důležitý, nejen při snaze otěhotnět. Dopřejte si dostatek spánku v pohodlné posteli na kvalitní matraci v příjemném voňavém povlečení. Ideálně 7-8 hodin denně. Dbejte na to, aby kolem vás v noci nesvítila žádná rušivá světla a nevyrušil vás ze spánku nějaký zvuk (např. z mobilu). Pokud si dopřejte kvalitní spánek, vytvoříte si základ k tomu, abyste se celý den cítila dobře, netrpěla únavou a zbytečným stresem.

8. Zapojte partnera

Mnohým ženám se stává, že pro myšlenky na miminko, zapomenou na partnera. Proto je důležité pečovat také o něj a pracovat na vzájemném vztahu. Zkuste se společně věnovat nějakému koníčku, choďte pravidelně do kina či divadla nebo na večeři. A hlavně si užívejte společných chvil. I partner je totiž důležitý pro bezproblémové otěhotnění, a tak i on by se měl zaměřit na svoje tělo a mysl – nasadit detoxikaci, dopřát regeneraci, mít dostatek spánku a správnou výživu. Toto vše u mužů bývá většinou podceňované.

9. Vyhněte se stresu

V dnešní uspěchané době je to sice velmi těžké, ale pokud se na to zaměříte, dokážete se stresem bojovat. Stres totiž vyvolává různé nemoci, nemůžete kvůli němu dobře spát, a dokonce může za to, že přiberete na váze. Zvolněte. Opakujte si jako mantru, že se dá vše vyřešit v klidu, anebo, jak říkávaly naše babičky, nic není tak horké, jak se to uvaří. Stres účinně zaženete relaxací, dobře také fungují jógové dýchací techniky anebo krátká procházka či sport.

10. Většinou je to ve vaší hlavě

Neupínejte se a nesoustřeďte se pouze a jenom na početí miminka. Mnoho žen již zjistilo, že se jim podařilo otěhotnět právě ve chvíli, kdy se na otěhotnění vůbec nesoustředily. Například začaly se studiem jazyků, našly si nový koníček, změnily práci nebo odjely na dovolenou. Anebo jednoduše bez veškerého vnitřního odporu přijaly situaci, že prostě dítě mít nebudou a třeba zkusí umělé oplodnění či adopci. Často se stává, že tímto způsobem odpadne psychický blok a nakonec otěhotnění již nic nebrání.

Článek vznikl ve spolupráci se Studiem Danah, kontakt: www.studiodanah.cz