Jakou menstruaci očekávat po porodu císařským řezem?

Návrat menstruace po porodu bývá velmi častou otázkou, kterou ženy v nové mateřské roli řeší. Zatímco někdy si menstruace po porodu dává načas, jindy se dostaví hned po šestinedělí. Její průběh, délku či intenzitu může ovlivnit také způsob, jakým miminko přišlo na svět.

„Návrat menstruace po porodu je obecně velmi individuální. U žen, které své děti kojí, bývá obnovení menstruačního cyklu pozdější, nejčastěji 12 až 18 měsíců po porodu. Není však výjimkou, že se i při plném kojení miminka dostaví už po šestinedělí – tedy prakticky ve chvíli, kdy zmizí očistky po porodu,“ říká Ilona Bittnerová ze specializovaného e-shopu s menstruačními pomůckami Maluna.cz a dodává: „Ženám, které nekojí, by se měla menstruace vrátit ideálně do 6 měsíců od porodu. Pokud se tak nestane, je dobré hledat příčinu. Obrátit se můžete na gynekologa či gynekoložku nebo gynekologickou fyzioterapeutku. Nezapomeňte, že to, že po porodu ještě nemenstruujete, neznamená, že nemůžete znovu otěhotnět. Ani plné kojení není příliš spolehlivou antikoncepční metodou.“

Jaká bude menstruace po porodu císařským řezem?

Jednou z nejčastějších komplikací po císařském řezu bývá silná a bolestivá menstruace. Její příčinou bývá pooperační hojení rány na děloze a hormonální změny po porodu, zejména pak nízká hladina progesteronu, kterou může způsobit stres a nedostatek spánku a teplé či výživné stravy. Pokud se intenzita a bolestivost menstruace nezlepší do tří cyklů, je dobré téma otevřít s lékařem, porodní asistentkou nebo fyzioterapeutkou.

Vzácně může silné krvácení spojené s bolestí způsobovat také zbytek placenty, který po porodu v děloze zůstal. Taková situace se většinou řeší ambulantním zákrokem – tzv. kyretáží, při které je odstraněna děložní sliznice. Bolestivou menstruaci může zmírnit zavinutí bříška do šátku nebo reboza. Stažení v oblasti pánve a bříška bývá po porodu i při menstruaci velmi příjemné, šátek navíc udrží bříško v teple.

„Při silném krvácení není vhodné používat termofor nebo si dávat velmi horkou sprchu či vanu. Teplo intenzitu krvácení ještě zesílí. Vhodnější bude výše zmíněný šátek nebo například bederní pás. Je pravděpodobné, že se bolest ozve především v okolí jizvy. Nebojte se ji několikrát během dne vědomě promasírovat a promazat olejem,“ doporučuje Ilona Bittnerová.

Pozor na nezvykle silné bolesti a nepravidelnou menstruaci

Prodloužená a nepravidelná menstruace, která je spojena s opravdu velkými bolestmi, může být také reakcí na tzv. děložní niche, který se může po porodu císařským řezem objevit. Jedná se o vzácnou komplikaci vznikající z důsledku infekce či špatného zhojení okrajů rány. V ní se může objevit výduť, ve které se udržuje chronický zánět a s ním i menstruační krev. Děložní niche se diagnostikuje pomocí ultrazvukového vyšetření, vážnější případy se řeší chirurgickým zákrokem.

Jaká menstruační pomůcka bude po porodu nejlepší?

„Může se stát, že po porodu bude vaše tělo potřebovat úplně jiný typ menstruační pomůcky, než na jaký jste byla zvyklá před otěhotněním. Některé ženy po porodu nesnesou pomůcku, která se vkládá do pochvy, jiné zase poprvé v životě takovou pomůcku rády vyzkouší. Nebojte se proto experimentovat a hledat, co je vám nejpohodlnější,“ doporučuje Ilona Bittnerová.

Při velmi silné menstruaci bude pravděpodobně nejsnazší sáhnout po klasických nebo porodnických vložkách s vysokou absorpcí. Určitě volte vložky z bio bavlny, ideálně ty neparfémované a nebělené chlorem.

Skvělé budou také menstruační kalhotky vyšší savosti. Rozhodně volte kalhotky z přírodních materiálů a střih s vysokým pasem, který příjemně stáhne bříško a nebude okrajem zasahovat do oblasti jizvy po císařském řezu. Naopak kalhotky s nízkým pasem ještě na nějakou dobu raději schovejte do skříně. Na trhu jsou i tvarující poporodní kalhotky Modibodi s merino vlnou, které se mnoha ženám osvědčily. Ty chválí i z vlastní zkušenosti Eva Zubec, zakladatelka neziskové iniciativy Císařovnám, která se snaží o šíření osvěty o císařském řezu a poporodní péči.

7 TIPŮ PRO POHODOVĚJŠÍ MENSTRUACI PO PORODU

1. Časté přikládání dítěte k prsu a kojení pomáhá se stahováním dělohy a obnovou děložní sliznice. Vyplavený hormon oxytocin navíc přirozeně působí proti bolesti.

2. Po porodu je namístě zvážit návštěvu fyzioterapie, která zahrnuje také ošetření pánevního dna, které i po těhotenství zakončeném císařským řezem zaslouží adekvátní péči. Přetížení nebo naopak přílišné povolení pánevního dna má na průběh menstruace vliv.

3. Nezanedbávejte péči o císařskou jizvu, která může k bolesti při menstruaci přispět (například olejové sérum Císařovnám). Srůsty či tuhost jizvy pocítíte nejvíce právě během menstruace.

4. Vyvážená a pestrá strava, ze které tělo dostane potřebné živiny, je zcela zásadní pro pravidelný a harmonický cyklus.

5. Při silném krvácení je vhodné tělu doplnit železo, vitamin C, případně využít bylinky, jako je kontryhel, šalvěj nebo řebříček. Pomoci od silného krvácení může také tinktura z kokošky.

6. Během menstruace zkuste co nejvíce odpočívat.

7. I psychika má na průběh vaší menstruace vliv. Potíže se zpracováním porodního zážitku se mohou na bolestivosti či intenzitě projevit. Pokud se po porodu necítíte po duševní stránce dobře, nebojte se říct si o pomoc.