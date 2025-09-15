Jarmark chutí letos už po páté

Teplickou kolonádu Domu kultury a její okolí ve dnech 19. a 20. září zaplní již pátý ročník Jarmarku chutí. Navazuje na 29. ročník celostátní konferenci Výživa a zdraví, která proběhne o dva dny dříve a je zaměřena především na roli výživy v primární prevenci nemocí a zajištění bezpečnosti potravin a pokrmů.
Pořadatelé Jarmarku chutí připravili přednášky nejen o výživě, trhy se zajímavými produkty, to vše zarámované bohatým doprovodným programem a vařením na pódiu s Markétou Hrubešovou, Lukášem Uhrem a dalšími zajímavými hosty
z kulinářského světa. Nechybí ani soutěže pro děti o zdravé stravě, sportovní soutěže, Podpora zdraví v rodinách – měření základních tělesných parametrů, cholesterolu ve spolupráci se SZÚ Praha.
V přilehlém parku najdou děti i dospělí různé soutěže a kinosál Domu kultury v pátek zaplní přednášky zaměřené nejen na zdraví a zdravou stravu prostřednictvím předních výživových odborníků.
Vstup na Jarmark chutí je pochopitelně zdarma a veškeré podrobnosti najdete na www.jarmarkchuti.cz