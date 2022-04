Jak na jarní detox pro tělo a mysl

Patříte k těm, co si během zimy rádi dopřávají všech dobrot, které k tomuto období jednoduše patří? Dlouhá zima navíc láká k častějšímu lenošení a nicnedělání a to vše se samozřejmě podepisuje na našem zdraví. Není tedy divu, že se po takovém režimu cítíme unaveni, líní a bez energie. Nastartovat tělo a zbavit ho nežádoucích toxinů a případně i kil vám pomůže jarní detox.

S detoxikací můžete začít hned a z pohodlí domova. Dbejte na dostatečnou konzumaci čisté vody, omezte příjem cukru, masa a zpracovaných potravin. Svému tělu naopak dopřejte zvýšený příjem vlákniny, ořechů a semínek. Pokuste se omezit i pití kávy a do jídelníčku naopak zařaďte některé čisticí superfoods. Výběr je veliký a vyzkoušet můžete jarní ječmen, spirulinu nebo chlorellu. Detoxikace těla se samozřejmě neobejde bez kvalitního spánku a do svého životního stylu nezapomeňte zařadit dostatek pohybu.

Když do lázní tak do Mariánských Lázní

Pokud na sebe máte více času a chcete detoxikaci podpořit i léčebnými procedurami, doporučujeme vám návštěvu lázní. Naším tipem jsou Mariánské Lázně, které jsou věhlasné pro svoje přírodní léčebné zdroje, kterými jsou minerální prameny, přírodní CO2 či slatina a rašelina. Kromě toho disponují Mariánské Lázně podhorským, místy až horským klima, jež má blahodárné účinky na lidské zdraví. Ve městě či v přilehlých lesích plných vůně a svěžesti si můžete užít procházky na čerstvém vzduchu. Nejen, že přijdete na jiné myšlenky, poznáte zdejší přírodní či historické krásy, ale svému tělu dodáte potřebný přísun čerstvého kyslíku, který je nezbytný pro správné fungování všech orgánů v těle.

Mocný přírodní oxid uhličitý

Mariánské Lázně nabízejí léčbu pro mnohé diagnózy. Které procedury ale vybrat, pokud je vaším cílem zbavení těla toxinů? Ensana nabízí v Mariánských Lázních také mnoho procedur nebo dokonce speciálně sestavených balíčků, ze kterých můžete vybírat. Seznamte se s procedurami využívající přírodní CO2, který pochází z přírodního pramene nazvaného Mariin pramen. Jde v pravém smyslu slova o mocné vývěry plynu kysličníku uhličitého (99,7 %), který se druhotně rozpouští v mělce obíhající podzemní vodě. Kysličník uhličitý je vulkanického původu a je tak čistě přírodní.

V Mariánských Lázních můžete jeho léčebný vliv vyzkoušet v rámci několika procedur. Mariino jezírko s oxygenoterapií je naprostou raritou v českém lázeňství. Procedura, jejíž kořeny sahají až do roku 1905, je založena na využití speciálního bazénku, kde jste po pás usazeni do přírodního plynu CO2, vyvěrajícího přímo z Mariina pramene. V kombinaci s oxygenoterapií zlepšuje prokrvení těla i saturaci hemoglobinu kyslíkem a má tedy velmi příznivý dopad na regeneraci buněk a zpomalení procesu stárnutí.

Další možností je suchá plynová koupel. Jde o proceduru, kdy pohodlně ležíte ve velkém plastovém pytli, který je utěsněný těsně pod pažemi. Do pytle je vháněn plyn, který se přes kůži vstřebává do těla. Zpomaluje tak srdeční aktivitu a snižuje krevní tlak. Procedura také zlepšuje krevní oběh, činnost ledvin a má protizánětlivé účinky. CO2 rovněž stimuluje produkci hormonů testosteronu a estradiolu a zlepšuje tak sexuální funkce nebo ulevuje ženám od menopauzálních příznaků. U této procedury si navíc krásně odpočinete a budete odcházet plni příjemných pocitů. Podobně funguje koupel v přírodní minerální vodě s vysokým obsahem CO2, přírodních solí a huminových kyselin. CO2 probublává na vaší kůži a vytváří příjemný šimravý pocit. Opět je kůží vstřebáván do těla a přináší vám stejné benefity jako suchá koupel. Po koupeli následuje suchý zábal, který zajistí maximální prospěch z procedury pro vaše tělo a mysl.

Pokud vás po dlouhé zimě strávené sledováním seriálů trápí bolesti zad či kloubů, vyzkoušejte plynové injekce. CO2 je vám injekcemi aplikován do podkoží v oblasti velkých kloubů a páteře napomáhá s úlevou od bolesti, zlepšuje prokrvení dané oblasti a urychluje hojení.

Lázně pro celou rodinu

Pokud se rozhodnete Mariánské Lázně navštívit, doporučujeme vám strávit delší pobyt nebo jen víkendový odpočinek v jednom ze sedmi hotelů skupiny Ensana. Chcete-li si dopřát opravdový luxus, navštivte pětihvězdičkový hotel Nové Lázně, ve kterém vás uchvátí historií protkané Římské lázně nebo Královská kabina, která byla speciálně zařízena pro anglického krále Eduarda VII., a nyní je ve své původní kráse k dispozici také lázeňským hostům.

Cestuje rádi s dětmi? Vyrazte do hotelu Hvězda, ve kterém se nachází největší bazén ve městě a také dětská herna. Mariánské Lázně toho ale mohou dětem nabídnout ještě více. Kromě procházek můžete vyrazit na výlety na kole, navštívit některé z městských hřišť nebo naučně-poznávací park Bohemium, do kterého se dostanete pěšky nebo lanovkou a kde si s dětmi můžete prohlédnout dokonalé miniatury českých památek.

Lázeňský komplex Ensana nabízí svým hostům opravdový požitek spojený s péčí o tělesné i duševní zdraví, ke které využívá zdejšího přírodního bohatství.