Jarní káva, která pomůže dvakrát

Aby čekání na definitivní příchod jara byl příjemnější, můžete si ho ještě zpestřit novinkou v Costa Coffee. Řeč je o Skořicovém cappuccinu, které pomáhá hned dvakrát. Jednou vám a podruhé dětem ze sbírky Pomozte dětem. Čokoholiky pak potěší návrat hříšné Ruby v podobě „růžové čokolády“.

Také byste rádi přelstili jarní únavu? Zkuste to kávou. Díky dvojité dávce espressa ze směsi Mocha Italia vás i cappuccino dokáže postavit na nohy. Horká čokoláda zase zahřeje, hlavně časně z jara.

Prosím jednu „kuřecí“ kávu!

Co se stane, když se spojí káva a kuře? Vznikne charitativní projekt kaváren Costa Coffee na podporu sbírky Pomozte dětem, která má právě kuře s kruhem ve znaku. Z každého zakoupeného „kuřecího“ kávového nápoje přispěje Costa Coffee nadaci 20 Kč. V období od března do dubna tak bude moct každý kávový nadšenec a lidumil přispět a pomoc dětem. Odměnou bude Skořicové cappuccino za 89 Kč. Právě koupí tohoto nápoje podpoříte nadaci. Tak rychle, ať vám tento drink nikdo nevyzobne.

Jen růžová to může být

Vyspali jste se dneska do růžova? Co takhle dát si k tomu růžovou čokoládu? Za růžovou barvou stojí speciální odrůda rubínových kakaových bobů Ruby. A pak taky to, že kakaové boby se pro její přípravu nefermentují vůbec nebo jen velmi málo. Její chuť je čokoládově sladká a zároveň mírně nakyslá. Prostě lahoda. Dozdobit si ji můžete vrchovatou porcí šlehačky s posypem ze sušených jahod.

