Jaro je ideální chvíle provětrat smlouvu na pojištění majetku

Věděli jste, že polovina českých domácností nemá správně sjednané pojištění majetku? Ať už pojištění chybí úplně, nebo kryje jen část hodnoty domova, důsledky mohou být opravdu bolestivé. Představte si, že vám silný liják vytopí obývák nebo vichřice poškodí střechu – a vy pak zjišťujete, že pojištění nepokryje ani polovinu škody. Přitom stačí málo…

Jaro přináší sluníčko a teplé počasí, ale i zvýšené riziko povodní nebo krupobití. A právě teď je ideální chvíle na to, udělat si revizi pojistky. „Smlouvy starší tří let často neodpovídají reálné hodnotě majetku. Ceny stavebních materiálů i vybavení šly za poslední roky výrazně nahoru. Pokud pojištění neaktualizujete, riskujete, že budete podpojištění – tedy že v případě škody dostanete zpět jen zlomek hodnoty,“ vysvětluje Karel Šultes, ředitel dat a analýz Skupiny Klik.cz.

Z údajů Skupiny Klik.cz vyplývá, že polovina Čechů pojišťuje buď jen samotnou nemovitost, nebo jen vybavení domácnosti. Pouze třetina má pojištěné obojí – a to je chyba. Skvěle zařízený byt plný designových kousků si zaslouží adekvátní ochranu, stejně jako starší dům na kraji vesnice, kde se často rozvodní potok.

Povodeň vs. záplava. Proč by vás to mělo zajímat?

Myslíte si, že vás povodně nemůžou ohrozit, protože nebydlíte u řeky? Omyl. Pojišťovny rozlišují mezi povodní (voda, která se vylila z koryta řeky) a záplavou (např. silný déšť nebo tání sněhu). Záplava se může stát kdekoliv – i v centru města nebo na kopci. A pozor – některá rizika bývají ve smlouvách automaticky, jiná si musíte připojistit. Proto je důležité, abyste svou pojistku opravdu znali.

Tip z praxe: Pojišťovna může krátit výplatu, pokud je vaše pojištění nastavené na nižší částku než skutečná hodnota majetku.

Nenechávejte to na poslední chvíli

Většina pojišťoven má tzv. karenční, tedy čekací lhůtu – po sjednání pojistky trvá zpravidla 10 dní, než začne platit. Takže pokud se rozhodnete pojistit až ve chvíli, kdy z okna vidíte stoupat hladinu vody, je už pozdě a zmíněné zanedbání péče o majetek vás může stát opravdu velké výdaje. Ochrana domova by proto měla být stejně samozřejmá jako kontrola znamének po létě nebo pravidelná výměna kartáčku na zuby.

6 kroků jak si rychle a snadno zkontrolovat pojištění majetku:

1. Najděte svou smlouvu

Najděte svou aktuální pojistnou smlouvu. V mailu, šuplíku nebo požádejte pojišťovnu o kopii.

2. Podívejte se, co všechno máte pojištěné

Zaměřte se na klíčová rizika: povodeň, záplavu, požár, krádež. Jsou v pojistce výluky nebo limity plnění?

3. Zvažte hodnotu svého majetku

Odpovídá pojistná částka hodnotě vaší nemovitosti a domácnosti? Pokud jste rekonstruovali nebo nakoupili nové vybavení, je třeba smlouvu aktualizovat.

4. Zjistěte, jestli nebydlíte v záplavové zóně

Pokud žijete v rizikové oblasti, mohou být podmínky přísnější nebo pojištění dražší.

5. Ověřte si, kdy vaše pojištění skutečně začíná platit

Pojištění nezačíná platit okamžitě, pozor na karenční lhůtu. Ověřte si, od kdy jste skutečně krytí.

6. A pokud máte pocit, že platíte moc nebo máte zastaralou smlouvu?

Mrkněte na srovnávače (např. Klik.cz, epojisteni.cz, srovnejto.cz) a zjistěte, zda můžete získat lepší podmínky.

Tip: Pojištění aktualizujte každé 2-3 roky nebo po větší rekonstrukci.