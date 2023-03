Jaro je za dveřmi – se vším, co k tomu patří!

Už to tak vypadá – dny se zase dlouží, teploty příjemně stoupají a vzduchem se nesou svěží jarní vůně.

Se vším všudy, co k tomu patří… I velikonoční zajíček je na startu, a tak se co nevidět dočkáte svátečních chvil strávených spolu s nejmilejšími. Vše, co budete potřebovat pro nadcházející příjemné dny, naleznete v nových kolekcích Tchibo. Již tradičně v předstihu v e-shopu, dále pak v síti obchodů Tchibo a Tchibo koutcích

v obchodních řetězcích.

Připravte se na Velikonoce!

Krásné velikonoční dekorace, praktické pomůcky k pečení i vaření a kuchyňské náčiní včetně receptů.

Z velikonoční kolekce Tchibo jsme pro vás vybrali pár tipů:

Dekorační zajíc s nepřímým LED osvětlením vydává teplé bílé světlo. Dekorace je na baterie s funkcí časovače. Rozměry zajíce jsou 14 x 25 cm. Světelné řetěze s LED jsou přitažlivým dekoračním prvkem, a tak jej najdete také ve velikonoční kolekci. Řetěz je dlouhý 3,40 m a je na baterie s funkcí časovače. Použít ho můžete v interiéru i exteriéru

(obě dekorace na úvodní fotografii).

Přívěsky s velikonočními vajíčky (10 ks) – Dekorace je vyrobena s filcem a sada obsahuje různě barevná vajíčka s provázky k zavěšení. Velikost každého vajíčka je

6 cm s průměrem 4 cm.

LED svíčky z pravého vosku (2 ks) mají realistický efekt mihotavého plamene a vydávají teplé bílé světlo. Svíčky jsou na baterie s funkcí časovače. Každá je vysoká 12 cm a její průměr je 10 cm.

Jaké by byly Velikonoce bez pečení?! Ve velikonoční kolekci najdete i malé formičky na 12 ks báboviček, které pak můžete ozdobit podle příležitosti. Formičky jsou z ohebného materiálu pro snadné vyklápění. Jsou tvarově stabilní, těsto z nich nevytéká, proto je lze mít v troubě i bez pečicího plechu. Výška každé bábovky je 3,5 cm a průměr 7,5 cm.

Kolekci „Připravte se na Velikonoce“ najdete v síti obchodů Tchibo a Tchibo koutcích

v obchodních řetězcích od 20. března 2023, v e-shopu tchibo.cz již od úterý 14. března.