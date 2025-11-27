Z jedné receptury vznikl bylinný svět

Šedesát let, sedm bylin a nespočet příběhů. Značka Herbadent letos slaví 60 let od vzniku svého prvního bylinného Masážního roztoku na dásně a receptury, která přežila socialistické hospodaření, revoluci i globalizaci. Roztok se vyrábí dodnes stejným způsobem, a to pomalým macerováním sedmi léčivých rostlin.
Z jediné původní lahvičky mezitím vyrostl celý ekosystém produktů – od dentální péče po kosmetické přípravky. Kolem produktů Herbadent se tak buduje komunita, která věří v sílu bylin.
Tradice, která nezestárla
V roce 1965 vytvořil farmaceut Dr. Karmazín ve státním podniku SPOFA v Praze na Smíchově směs ze sedmi bylin: šalvěje, řepíku, heřmánku, hřebíčku, máty, mochny a fenyklu. Tato receptura vdechla život léčivému přípravku Herbadent, roztoku na dásně. Ten se díky svému účinnému přírodnímu složení stal rychle oblíbeným a vyhledávaným řešením pro úlevu od bolestivých problémů v dutině ústní, jako jsou záněty, krvácení či afty a prodalo se ho už přes 30 milionů lahviček.
Od lahvičky k ekosystému
Stejný základ, oněch 7 bylin, nyní vstupuje do desítek produktů Herbadent. I po šedesáti letech se extrakt vyrábí podle stejné receptury. Dnes nicméně ve větším, v nové výrobě v Mníšku pod Brdy. Každá kapka zde vzniká pomalou macerací, bez syntetických náhrad, s respektem k původní receptuře i síle surovin. To, co dává produktům Herbadent účinnost, není laboratoř plná chemie, ale respekt k tradici a přírodě.
Tato stará receptura je v Herbadentu základem všech zubních past, ústních vod, dalších roztoků i bylinných gelů, které díky ní mají protizánětlivé, stahující a antimikrobiální účinky. Tyto přírodní produkty jsou určeny pro každou věkovou kategorii. V dnešní nabídce nechybějí ani správné zubní kartáčky a mezizubní kartáčky, které společnost vyvinula společně s českými designéry na základě konzultací se stomatology a dentálními hygienistkami.
Filozofie je základ
Každý produkt Herbadent vychází z té samé filozofie: spojení bylin, trpělivosti a farmaceutické preciznosti. Značka tak dokázala přenést sílu původního roztoku i do dalších oblastí, vždy s důrazem na účinnost, bezpečnost a minimum aditivních složek.
„Herbadent není retro značka. Je to živý organismus, který roste, ale nikdy nezapomněl, odkud vyšel,“ říká MUDr. Pavel Smažík, zubní lékař a majitel značky.
Síla bylin trvá
Šedesát let kontinuity výroby, zachování původní receptury i řemeslného přístupu dělá z Herbadentu unikát české farmacie. „To největší dědictví není receptura samotná, ale způsob myšlení – že poctivost a kvalita nejsou marketing, ale závazek,“ doplňuje Pavel Smažík. Herbadent ukazuje, že čistota složení a dlouhodobá funkčnost jsou největší jistotou. Bylinky se nezastaví, nezestárnou, neztratí účinnost – jen potřebují prostor, aby mohly působit.