Jemný dotek a přesně padnoucí plenka pro předčasně narozená miminka

Život v bříšku – tmavé, ale bezpečné útočiště, v němž se miminko vyvíjí a roste. V ideálním případě 40 týdnů, až pak se stává miminko připraveným vykouknout na svět. Přichází první doteky, pohlazení… Citlivá dětská pokožka všechny podněty vnímá a reaguje na ně. U předčasně narozených miminek, kterých se v Česku narodí zhruba 7000 ročně, je však pokožka ještě citlivější a zranitelnější.

Značka Pampers proto vyvinula miniaturní plenky Preemies Protection, která předčasňátkům zajišťují nutný komfort. Nákupem jakéhokoliv produktu Pampers v drogeriích Rossmann se nyní můžete podílet na tom, aby byly dostupné všem předčasňátkům v českých porodnicích. Každým zakoupeným balením Pampers totiž automaticky věnujete jednu plenku Preemie Protection předčasňátkům.

První hodiny předčasně narozených miminek

Zatímco se váha u zdravého donošeného miminka pohybuje zhruba kolem 3 kilogramů, ta nejmenší miminka mohou vážit dokonce jen okolo 500 gramů. Čím nižší je porodní hmotnost miminka, tím náročnější je zajistit mu adekvátní péči. „Děti narozené před 32. týdnem gravidity se ihned po porodu ukládají do tzv. pláštěnky – fólie, která jim pomůže udržet tělesné teplo a uloží se do inkubátoru. Podle tíže dechových potíží se buď napojí na umělou plicní ventilaci nebo na neinvazivní distenzní podporu nostrilami nebo speciální maskou, která generuje pozitivní přetlak do dýchacích cest a ulehčuje dýchání,“ popisuje první potřebné úkony po narození předčasňátek MUDr. Soňa Šuláková, pediatrička a zkušená neonatoložka s dlouholetou praxi v perinatologickém centru. Další kroky se odvíjí od stupně zralosti miminka. MUDr. Soňa Šuláková vysvětluje: „Péče o předčasně narozené děti je komplexní. Je nutná podpora dýchání, krevního oběhu, udržování stabilní hladiny cukrů v krvi, doplnění vitamínů, minerálů, postupné zatěžování mateřským mlékem a podpora funkcí trávicího traktu.“

Jemné doteky pro tu nejjemnější pokožku

Předčasňátka mají sytě růžovou, někdy až průsvitnou kůži, jelikož ji nechrání svrchní vrstva ani tuk. Je velice citlivá, náchylná a intenzivně vnímá každý dotek. Dá se říci, že prostřednictvím něho miminka vnímají lásku a další pocity svého rodiče. Proto je velice doporučováno takzvané klokánkování, to znamená kontakt miminka s rodiči kůži na kůži, který předčasně narozeným miminkům navozuje pohodu, pocit bezpečí a zároveň je tento blízký kontakt psychickou berličkou pro rodiče, kteří se srovnávají s náročnou životní situací. „Můžeme klokánkovat i miminko na umělé plicní ventilaci nebo na dechové podpoře. Někdy je na monitoru životních funkcí vidět, jak se dítě při kontaktu kůže na kůži zklidní, klesne mu srdeční akce a zlepší se okysličení krve,“ vysvětluje MUDr. Soňa Šuláková.

Poradenství a podporu rodičům předčasně narozených dětí poskytuje organizace Nedoklubko. Její ředitelka Lucie Žáčková také zdůrazňuje význam blízkého kontaktu předčasňátka s rodičem: „Klokánkování, skin to skin kontakt a téma zero separation je pro nás v Nedoklubku stěžejní. Je prokázáno studiemi, že častý kontakt kůže na kůži s maminkou, ale

i tátou má zásadní vliv na vývoj mozku, životních funkcí a vztahu s oběma rodiči. I díky dlouhodobé spolupráci s Pampers můžeme rodiče na jejich cestě podporovat a správně edukovat.“

A co když zrovna nemůže být miminko v náruči svého rodiče? Pak je důležité zajistit mu co nejpohodlnější okolní prostředí! Pomáhá k tomu i značka Pampers, která díky svým zkušenostem s péčí o citlivou dětskou pokožku vyvinula ve spolupráci se zdravotním personálem malinkaté plenky Preemies Protection. Vyrábí je ve třech velikostech pro všechny váhové kategorie předčasňátek a díky organizaci Nedoklubko a její ředitelce Lucii Žáčkové je začala před lety dodávat i do českých perinatologických center.

Plenky poskytují díky jejich hedvábné jemnosti miminkům tolik potřebný komfort. Mají oboustranný design, což znamená, že není při přebalování v rychlosti nutné myslet na to, kde je přední a kde zadní strana. Plenka má pupečníkový výřez vepředu i vzadu a celoplošné zapínání s opakovaně připevnitelnými pásky, které umožňující zdravé polohování. I přes vysokou absorpci je plenka prodyšná, aby citlivá dětská pokožka mohla volně dýchat. „Součástí těchto speciálních plenek je úzké, přesně tvarované jádro, které napomáhá optimálnímu vývoji kyčlí,“ oceňuje další vlastnost těchto plenek MUDr. Soňa Šuláková.

Až do konce listopadu můžete svým nákupem běžných plenek a vlhčených ubrousků Pampers v drogeriích Rossmann podpořit dostupnost těchto mini plenek v českých porodnicích. Za každý koupený produkt Pampers totiž tato značka doručí jednu plenku Preemie přímo do porodnic pro předčasně narozená miminka.