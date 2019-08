… a ještě o cestování s dětmi

S dětmi je to mnohem náročnější, než když se přesunuje z místa A do místa B dospělý. Zde jsou naše cestovatelské rady:

– Už do organizace cesty zapojte i děti. Ty totiž pocit důležitosti doslova milují. Nechte je proto balit, plánovat, organizovat, rozhodovat.

– Zkontrolujte si, zda není do vaší cílové země zapotřebí některé očkování.

– Předem si ověřte, zda v termínu vaší cesty nejsou v dané zemi státní svátky, kvůli nimž byste se třeba na některá vyhlédnutá místa nedostali.

– Pokud cestujete autem, zjistěte si povinnost dálničních známek i ceny zpoplatněných úseků.

– Pokud jedete autem a řidiči nevadí tma, zvažte, zda nebude lepší cestovat v noci, kdy dítě spí, a tím odpadne spousta starostí. Rozhodující slovo však musí mít řidič.

– Do vlaku či autobusu nenasedejte s velkým časovým předstihem. Vždyť koho by bavilo sedět zbytečně v sedačce o půlhodinu déle.

– Pokud cestujete autem, počítejte s častými přestávkami. Běžná čtyřhodinová cesta se s dětmi většinou protáhne až na šest hodin.

– Při volbě mezi cestovními zavazadly dejte vždy přednost batohu před kabelou. Výhody tohoto řešení oceníte hlavně při neustálém sklánění se k dítěti.

– Pokud cestujete dopravou, kde se pohybuje více lidí, vyplatí se obléknout děti do výrazného oblečení, které vám usnadní jejich „monitorování“ třeba na letišti nebo na nádraží.

– Dejte dětem kartičku, náramek nebo rovnou napište na jejich oblečení své telefonní číslo. Pokud cestujete do zahraničí (i na Slovensko), nezapomeňte předvolbu. I když dítě váš telefon zná, nemusí si ho v nečekané situaci vybavit.

– Pokud víte, že dětem bývá při cestování špatně, můžete vyzkoušet homeopatika nebo léky proti kinetóze. V lékárnách jsou volně k dostání i speciální lízátka a žvýkačky proti nevolnosti. Skvělé jsou i zázvorové tabletky.

– Některé dítě lépe zvládá cestu s prázdným bříškem, jinému právě hlad způsobuje nevolnost. To si musíte vyzkoušet, co vaší ratolesti nejlépe vyhovuje.

– Jídlo na cestu musí být nekomplikované – kukuřičné tyčky, máslové sušenky, dětská výživa, ale také nějaké pamlsky – sušené ovoce, tyčinky.

– K základní cestovní výbavě patří pití, vlhčené ubrousky, voda a žínka na omývání obličeje, základní lékárnička, lehká deka, náhradní oblečení (pro dítě i pro sebe), dostatek plen, dudlík, nočník, sáček na odpadky.

– Pokud nemáte na oknech stínítka, oceníte plenu na zakrytí oken před sluncem nebo v noci proti reflektorům kolemjedoucích aut.

– Vše s dětmi sdílejte. Povídejte si s nimi, kam jedete, jak dlouho to bude trvat. U malých dětí použijte pro lepší srozumitelnost jejich slovník: „Zastávka bude dlouhá jako dva Večerníčky…“

– Starší děti milují mapy, na nichž mohou sledovat, kam jedou. Naučte je vyhledávat souřadnice, vysvětlete jim, kde najdou vzdálenosti, jak se značí řeky apod.

– Nezapomeňte na hry (magnetické, karty, kostky), omalovánky, sešity s nálepkami, papír, tužka, knížka, molitanový míček. Hodně nervů ušetří i tablet. Ten použijte skutečně jen v krajním případě. Nezapomeňte ale na nabíječku.

– Osvědčilo se přibalit jednu novinku, která se postará o příjemné rozptýlení. Dobrou službu udělá nově zakoupená hra, kniha nebo CD.

– I když máte spoustu starostí, snažte se vyrazit na cestu s dobrou náladou. Pokud ji budete mít špatnou a budete nervózní, nepohoda se přenese i na ostatní účastníky zájezdu.

Zdroj: www.juklik.cz