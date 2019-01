Malí jogíni – inspirace pro vás!

Pozorujte malé děti! Předvedou vám několik skvělých jógových pozic (ásan). Naprosto spontánně a není pochyb, že se při tom cítí skvěle. Nechte se inspirovat, vždyť jóga může být velkou pomocí v různých životních situacích. Kdo ji umí, tomu nedělá problém soustředění, neonemocní jen tak lehce, dobře a spí a zvládá i vyšší míru stresu. Prostě dokáže lépe využít možností svého těla i ducha. Zde jsou cviky, které prospějí i vám dospělým!

Brouk na krovkách

Když mají děti dobrou náladu na hrací dece nebo i na přebalovacím pultu často zaujmou tuto polohu. Působí na ně osvěžujícím dojmem, povzbuzuje trávení, protahuje spodní část zad a stehna. Pro rodiče, kteří miminko celý den nosí, pak mimořádně užitečná pozice, která zahání únavu a pomáhá dobít baterky. (Jógovou terminologií: Supta)

Kobra

Když dítě poprvé zaujme tuto pozici, znamená to jediné: Brzy bude lézt! Děti si tuto polohu lehce oblíbí, staví se na rukou a pozorují, co se děje kolem. Dospělým tahle poloha připadá snadná, ale snadno může dojít k chybě: třeba když se příliš vytahují ramena nebo roztahují lokty do stran. Nic takového ke kobře nepatří, protože tu jde jen o práci zad. Kostrč a hrudní koš se od sebe odtahují, protahuje se horní část těla a páteř, při výdechu dochází k masírování břišních svalů. Ideální pro každého, kdo si potřebuje dodat odvahu nebo zvýšit sebevědomí. (Bhudžangásana)

Protažení s roznožením

„Jéj! Všechno stojí na hlavě, nebo jen já?“ Kdo ví, zda tohle cvičení dá na takovou otázku odpověď. Zatímco dospělí by se měli zeširoka rozkročit a rukama se dotýkat celou plochou dlaní o zem, malé děti mají ještě končetiny krátké, a tak „detaily“ neřeší. Důležité je, aby nedošlo k prověšení zad. Kdo cítí bolest, může pokrčit kolena. Poloha ulevuje srdci a prokrvuje mozek. Co víc si přát? (Prasarita padottanásana)

Pozice dítěte

Nožky malého človíčka vtažené pod břicho, hlava pěkně na pažích. Tahle jógová pozice nemá své jméno náhodou. Děti tak opravdu rády odpočívají, někdy je najdete dokonce takto spát. Dospělí tuto pozici obvykle dělají tak, že ruce položí dozadu podél nohou a čelem se dotýkají podložky. Aktivují tak „třetí oko“, zklidňují dech, uvolňují napětí. Při vyšším krevním tlaku položíme pod čelo složenou deku. (Balásana)

Pozice mrtvoly

Zdá se, že jde o nejsnazší ze všech poloh, ale ne! Ne nadarmo jogíni tvrdí, že všechny ostatní pozice jsou jen přípravou na tuto. Protože kdo necvičil poctivě a dost se nenamáhal, ten si „mrtvolu“ nevychutná. Zatímco tělo by mělo přitom dojít maximálního napětí a poté uvolnění, mysl zůstává po celou dobu bdělá a celý proces bedlivě sleduje. Nejprve napínáme svaly celého těla jeden po druhém. Poté zase postupně uvolňujeme. Nemyslíme přitom ale na nic jiného. Kdo má v hlavě, co dítěti uvaří k večeři, ten by měl začít od začátku. Jogíni vypozorovali, že dvacet minut této polohy vydá za vydatný hodinový šlofík. (Savásana)

Pozdrav slunci

„Podívej, jak jsem veliká/ý!“ – signalizují děti tímto postojem s rukama nad hlavou nejčastěji. Jogíni se vzpřímenou polohou zpravidla zahřívají před vlastním cvičením a v sestavě nazvané Pozdrav slunci spojují pohyb s dechem hlavně při ranní rozcvičce. Jde o celý cyklus poloh, kterými se prokrví a posilují svaly, ale také rozvíjí výdrž, koordinace a důvěra. Dokážeme-li celou sestavu sladit do jednolitého proudu, jsme mistry dokonalé pohybové meditace. (Súrja namaskár)