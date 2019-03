Jogurtová šarlota s jahodovým kompotem

Máte ve vašem „repertoáru“ pět osvědčených jídel, které vaříte pořád dokola? Rádi byste se inspirovali novým receptem, který ovšem bude z běžně dostupných surovin? Právě z tohoto důvodu oslovila česká mlékárna Hollandia Karlovy Vary juniorský (16-24 let) národní tým Asociace kuchařů a cukrářů. Výsledkem jsou lahodné recepty, a tak nabízíme jeden z nich.

Suroviny na těsto: 135 g bílků, 135 g cukru krupice, 90 g žloutků, 135 g hladké mouky, moučkový cukr na posypání

Na Lemon curd: 75 ml citronové šťávy, 60 g moučkového cukru, 50 g vajec, 40 g žloutků, 50 g másla

Na jogurtový mousse: 5 plátků želatiny, 40 g citronové šťávy, 100 g Krémového jogurtu Farmář Hollandia, 53 g cukru krupice, 13 g vody, 25 g bílků, 150 g smetany ke šlehání

Dále budete potřebovat: jahodový kompot, 200 g jahod, limetkovou kůru, bazalku, 2 lžíce jahodového pyré

Postup:

Bílky s cukrem vyšleháme do pevného sněhu. Rychle vmícháme žloutky a prosátou mouku. Vzniklé těsto naplníme do zdobícího sáčku s hladkou trubičkou a na pečicí papír vytvoříme dva kulaté korpusy. Ze zbylého těsta vytvoříme rovné proužky (tvar cukrářského piškotu), které budou použity na okrajové zdobení dortu. Před pečením posypeme moučkovým cukrem. Pečeme na 180 °C přibližně 7 minut.

Připravíme si lemon curd. Ve vodní lázni (použijte hrnec se silnějším dnem) zahřejeme za stálého míchání citronovou šťávu, vejce, žloutky a moučkový cukr. Mícháme tak dlouho, dokud směs neztuhne. Přidáme máslo, zamícháme a necháme vychladnout.

Následuje příprava jogurtové mousse. Z citronové šťávy si oddělíme ⅔. Šťávu zahřejeme společně se želatinou. Zbylou ⅓ citronové šťávy smícháme s jogurtem. Smetanu vyšleháme do tuha. Cukr a vodu zahřejeme na 121°C. Jakmile rozvar dosáhne teploty už 112 °C, začneme šlehat bílky. Rozvar přilijeme do bílků a šleháme do vychladnutí.

Do takto připravené vychladlé bílkové směsi vmícháme nejprve jogurtovou směs a potom vyšlehanou smetanu.

Na jahodový kompot si nadrobno nakrájíme čerstvé jahody a bazalku. Přidáme limetkovou kůru a jahodové pyré. Dobře promícháme.

Do formy s odnímatelným dnem vložíme korpus a okraje vyložíme pečenými proužky. Dno pokryjeme polovinou jogurtové mousse, následuje polovina lemon curd a vše uzavřeme druhým korpusem. Postup opakujeme. Druhý korpus opět pokryjeme zbylou mousse a druhou polovinou lemon curd. Poslední vrstvu tvoří jahodový kompot.

Hotový dort ozdobíme čerstvými jahodami, bazalkou nebo jedlými květy. Můžeme jej posypat moučkovým cukrem.

Více informací včetně videa s recepty najdete na www.hollandia.cz nebo na facebookovém profilu @HollandiaCZ.

Kuchař: Magdaléna Murínová

Foto: Hollandia