JOTT: francouzská módní značka na našem trhu – stylové kousky pro celou rodinu

Do České republiky vstoupila nová fashion značka, původem z francouzské Marseille. JOTT se specializuje na tenké, ultralehké a nepromokavé bundy, které se dají nosit během celého roku. V nabídce má ale také vesty, polokošile, šaty a další oblečení využitelné pro všechna čtyři roční období, a to pro celou rodinu.

„První kamenný obchod, který je zároveň flagship storem, jsme otevřeli v pražském obchodním centru Westfield Chodov. V následujících měsících plánujeme otevření dalších dvou prodejen. Ty budou klíčovým prodejním kanálem, který doplní i prodej na vlastním e-shopu,“ říká Tomáš Žaloudek, jednatel společnosti Urban Brands, která nedávno získala zastoupení značky JOTT pro Českou republiku, Slovensko, Rakousko, Maďarsko a Rumunsko.

JOTT sází na odvážný a specifický design, v němž kombinuje prvotřídní lehký materiál s prošitím a nepřeberným množstvím barev. Značka byla průkopníkem prémiového městského ležérního oblečení. Sortiment je široký, od dámské po pánskou kolekci a nechybí ani produkty určené pro nejmenší. Ve své nové prodejně nabídne značka oblečení pro každého na každodenní nošení. Od vypasovaných bund, po volné střihy či pro přechodné podzimní a jarní období stále populárnější vesty. Značka se odlišuje také svojí rozmanitou paletou barev. Klasická černá, šedá a modrá jsou doplněny o záblesky červené, růžové, vínové a mnoha trendy barev.

Vedle vlajkového obchodu v pražském centru Westfield Chodov je možné zakoupit produkty značky JOTT také na e-shopu www.urbanbrands.cz.

Naše tipy:

PRO DĚTI

Světle růžová holčičí bunda s kapucí a oušky Jott Mael

Hledáte stylový kousek pro svoji princeznu? Bundička Mael od Jott je lehká, ale dobře se přizpůsobí. Díky voděodpudivému materiálu a prachovému peří udrží vaši dceru dokonale v teple po celou dobu, co budete venku. Bunda má neviditelné boční kapsy. Kapuce je zakončena malými roztomilými oušky, která dodávají na stylovosti. (V nabídce je i v modré barvě pro chlapečky.)

Army dětská bundička s chlupem, kapucí a oušky Jott Ange

Spíše než bundička je to kožíšek, do kterého oblečete své dítko s radostí. Je to roztomilý kousek, který si zamilují i rodiče. Nabízí dvě kapsy, vysoký límec, který ochrání proti nepřízni počasí. Určitě nesmíme opomenout kapuci, která je zdobena také malými ouškami. Díky toto bundě bude vaše dítě dokonale v teple a bude vypadat jako malý medvídek.

Oranžová dětská bunda s kapucí Jott Camille

Pokud hledáte netradiční odstín pro své dítko, zvolte Camille v oranžové barvě. Péřová bunda je zároveň lehká a dobře izolující. Má vypasovaný střih, elastickou kapuci a dvě neviditelné malé kapsy po stranách. Bunda zjednoduší každodenní život rodičů, protože je praktická na oblékání a svlékání.

PRO DOSPĚLÉ

Fialová dámská bunda Jott Luxe

Chcete být středem pozornosti? Máte jedinečnou šanci se obléct do Jott. Bunda Luxe je lehká, ideální do každého počasí, do města i v přírodě vás vždy ochrání. Můžete ji nosit spolu s kapucí a kožíškem nebo bez. Můžete ji kombinovat s džíny a dokonce s šaty. Bunda má vypasovaný vzhled s péřovým vnitřkem, který neobyčejně zahřeje.

Červená pánská bunda Jott Prestige

I muži si zaslouží bundu, která je udrží dokonale v teple. Tento vodoodpudivý kousek dokonale ochrání při nepřízni počasí. I přes velmi lehký materiál skvěle zahřeje díky prachovému peří. Bunda má trendy úzký střih, dvě neviditelné boční kapsy a odnímatelnou kapuci s chlupem. Stylové při jakékoliv příležitosti.