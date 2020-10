Jsem to vůbec já?

Pokud by si někdo myslel, že břicho je to jediné, co se v těhotenství mění, je na omylu.

Příroda nám nyní připravila mnoho pěkných a dodejme i několik méně pěkných překvapení. Najdete je zde – odshora dolů:

Vlasy: bujná kštice

Tak husté, lesklé a silné vlasy jste ještě nikdy neměla. Důvod: zvýšená hladina estrogenu prodlužuje dobu života vlasů a to znamená, že je jich přechodně na hlavě více. Protože ale vlasy zůstávají na hlavě déle, mohou být příliš suché a také mohou vypadat mdle.

Co pomůže: Přidejte do balzámu na vlasy několik kapek olivového oleje a nechte několik minut působit pod ručníkem, to vyrovná povrch vlasu. Následně smyjte a aplikujte na vlasy trochu citronové šťávy. Ta neutralizuje hodnotu pH vlasů a díky ní se budou pěkně lesknout. Mimochodem, po porodu hladina estrogenu prudce poklesne, a proto po dvou až čtyřech měsících pravděpodobně vám budou vlasy masivně vypadávat. Ale žádný strach, jsou to jen ty, které by bývaly už dávno vypadly nebýt těhotenství. Asi devět měsíců po porodu se vypadávání vlasů opět ustálí na normálu.

Oči: menší rozhled

Nemusíte si sjednávat žádný termín u optika, pokud najednou hůře vidíte. Změněná hladina hormonů a zadržování vody mohou způsobit otok rohovky a přechodně změnit ostrost vidění. Z téhož důvodu vám možná teď nesedí ani kontaktní čočky nebo se může projevovat i nepříjemná suchost očí.

Co pomůže: Oční kapky s účinnou látkou euphrasia (světlík) můžete bez obav aplikovat i v těhotenství. Pokud trvale vidíte rozmazaně nebo máte často mžitky před očima, navštivte lékaře. Mohlo by se jednat o příznaky preeklampsie (také gestózy, těhotenské otravy).

Pokožka: hebká a mladistvá

Tento kompliment dostává během těhotenství mnoho nastávajících maminek: „Ty ale vypadáš tak svěže!“ Čím je to způsobeno? Usazování vody vypolstruje zevnitř menší i hlubší vrásky. Kvalitu pokožky proměňuje také zvýšená hladina estrogenu. Ale zatímco se některé těší z mimořádně růžové, hladké pokožky, zbytek nastávajících maminek naříká kvůli nečisté pleti (jako v pubertě). Pak může pomoci jednou týdně jemný peeling. Po třech až pěti měsících si pak náš největší smyslový orgán zvykne na změněnou hladinu hormonů. Pro téměř všechny těhotné platí, že se v tomto období může tvořit více pigmentových skvrn nebo se ty již existující mohou zvětšovat a tmavnout. Kvůli zvýšené hladině estrogenu se tvoří více melaninu, hnědého barviva v pokožce. Také oblast kolem prsních bradavek, v podpaží a v oblasti ohanbí jsou nyní tmavší, od pupíku ke stydké kosti se může vytvořit tmavá čára, tzv. „linea nigra“. U mnoha těhotných se objeví „těhotenská maska“ – kůže na tvářích, čele a krku je zabarvena tmavěji. Maska ale zpravidla po porodu zmizí.

Co pomůže: Bezpodmínečně používat denní krém s ochranným faktorem a při slunění přípravek s vysokým ochranným faktorem proti slunečnému záření (minimálně 30 SPF). Proti zvlášť tvrdošíjným skvrnám pomáhá laserová terapie u dermatologa, kterou můžete podstoupit po porodu.

Nos: citlivý jako nikdy

Jak udalo v jedné švédské studii 76 procent žen, čich je v raném těhotenství mnohem intenzivnější než jindy. Bohužel to teď nebude pro vás žádná výhoda, protože vnímáte silněji i všechny nepříjemné pachy.

Co pomůže: Proti obtěžujícím pachům se dá udělat jen málo, ale možná, že vás potěší následující informace: má se za to, že přecitlivělost chrání před škodlivinami v potravinách. Těhotné se tak intuitivně vyhnou například zkaženým či jinak závadným potravinám. Některým ženám pomáhá, pokud s sebou mají malou lahvičku svého oblíbeného parfému nebo éterického oleje, který jim vyhovuje a nedráždí čich.

Zuby: vyžadují zvláštní péči

Že každé těhotenství stojí jeden zub, už naštěstí neplatí. Pravdou ale je, že nyní potřebují jak zuby, tak i dásně zvlášť intenzivní péči. Změněná hladina hormonů uvolňuje tkáň dásní a ty jsou lépe prokrveny. Důsledkem toho vám mohou častěji krvácet a stoupá i riziko zánětů dásní. U zubů s vyšší kazivostí v těhotenství se náchylnost k zubnímu kazu ještě zvyšuje, protože se kvůli hormonálním změnám zvyšuje množství slin a obsah kyselin v nich.

Co pomůže: Čistit zuby raději častěji měkkým zubním kartáčkem, minimálně jednou denně zubní nití a také mezizubní kartáčky udělají dobrou službu. V těhotenství je ideální absolvovat dvě preventivní návštěvy u zubního lékaře ročně a případně i profesionální čištění u dentální hygienistky. Jednu v prvních třech měsících a druhou v posledním trimestru. Mimochodem, pokud máte před sebou větší zákrok, projednejte s gynekologem a zubním lékařem, jaká antibiotika nebo prostředky na tlumení bolesti je vhodné v těhotenství použít.

Dekolt: k závidění

O svém dekoltu sní mnoho žen ještě dlouho po porodu. Žádný div, už v prvních třech měsících rostou prsa – dlouho před tím, než je viditelné bříško. Zpočátku můžete cítit pnutí nebo mravenčení v prsou – estrogen a progesteron usměrňují růst mléčné žlázy a mlékovodů, prsa se připravují na kojení. Velikost prsou ale nemá nic společného s tím, kolik mléka budete mít.

Co pomůže: Po třech měsících nastává vhodný okamžik pro nákup nové podprsenky. Ty z vás, které myslí prakticky, si asi rovnou koupí podprsenku vhodnou pro kojení. Ta nejlépe podpoří prsa. Ideální jsou podprsenky bez kostice, protože nesvírají, když budou prsa ještě růst a hrudní koš se ještě trochu rozšíří. Na druhé straně možná by vás potěšilo „zabalit“ nový dekolt do sexy prádla. Možná, že koncem třetího trimestru budou vaše prsa produkovat mlezivo a bude odtékat tekutina. Pořiďte si proto už teď tenké prsní vložky pro kojící.

Břicho: pod vysokým napětím

Zatímco vaše prsa rostou už v prvních týdnech, na břiše lze pozorovat změnu teprve od dvanáctého týdne: pomalu mizí váš pas. Neroste ale jenom miminko, zvětšuje se především děloha. Pokud před těhotenstvím vážila asi 40 až 60 gramů, na konci těhotenství má více než jeden kilogram. Především v poslední třetině je na vašem bříšku pokožka velmi napnutá.

Co pomůže: I když není prokázáno, že působí jako prevence proti striím, pravidelná masáž ulevuje od nepříjemného pocitu pnutí. Namočte prsty jedné ruky do oleje (zvláště příjemný je mandlový olej). Vezměte kůži mezi palec a ukazovák, lehce potáhněte nahoru a rolujte. Postupujte takto v kruzích z vnější strany směrem dovnitř.

Záda: věc statiky

Příroda to s námi myslela dobře. Dala ženám silnější páteř a bederním obratlům takový tvar, aby se mohly lépe prohnout v kříži. To také potvrdili vědci z Harvardovy univerzity. Jen tak se dá nadváha a změněné těžiště v těhotenství vůbec zvládnout. Přesto většinu žen neminou v těhotenství bolesti zad. Je to způsobeno i tím, že hormon relaxin změkčuje vazy a klouby. To je dobré pro porod, ale špatné pro záda, protože ta pak nejsou tak pevná.

Co pomůže: Ulehčení může přinést postoj na čtyřech a „kočičí hřbet“. Cvičte několikrát. Nakonec se posaďte na bérce a protáhněte záda. Ke spaní v poloze na boku podložte záda polštářkem na kojení.

Nohy: pod tlakem

Oteklé, těžké, napjaté – takové jsou vaše nohy večer? Především v posledním trimestru trápí 80 procent těhotných zadržování vody. Protože tkáně kvůli změně hladiny hormonů měknou, může voda vystoupit z krevního oběhu a – díky, zemská přitažlivosti! – skončí v nohou.

Co pomůže: Nohám uleví kompresní punčochy. Některé firmy nabízejí speciální punčochové kalhoty pro těhotné, které podpoří i bříško. Co ještě můžete udělat: Pokud možno co nejčastěji vyložte nohy do výšky a sprchujte je střídavě studenou a teplou vodou. Pomáhá také nohy natřít rozmarýnovým extraktem. Velmi důležité je také hodně pít a přijímat dostatek soli a bílkovin. Bohužel se stále ještě vyskytují doporučení, která odrazují od soli – sůl přitom váže vodu a odčerpává ji zpět ze tkáně.

Teď máte mimochodem konečně perfektní důvod si koupit nové boty. Otoky jsou bohužel postižena i chodidla, a ta se nechtějí vejít do starých bot. Možná, že dokonce investujete do sportovních bot? Pohyb – vycházky nebo jízda na kole – je vedle plavání totiž také další báječnou terapií těžkých nohou.