Jste na zimu připraveni?

Počasí nás umí překvapit, a proto i v tomto případě platí štěstí přeje připraveným! K vybavení na hory pak rozhodně patří zimní čepice, lyžařské brýle a helmy, rukavice, ale například i chrániče páteře.

Bezpečí a komfort – to je velmi důležité kritérium pro všechny výrobky značky Relax. Tato značka neustále rozšiřuje nabídku bezpečnostních produktů. Například chránič SPEEDMASTER je integrovaný do komfortní praktické vesty a měkce kopíruje tvar těla. Při nárazu však díky unikátnímu materiálu 3D SHOCK PROTECTION okamžitě ztuhne a absorbuje nárazovou energii srovnatelně se skořepinovým chráničem páteře. Masivní ventilační kanály AIR STREAM zajišťují dobré odvětrávání i při vysoké intenzitě pohybu. Chrániče dostanete koupit v různých velikostech – dětské od 100-150 cm (XXXS) až po dospělou velikost 175-185 cm (XL).

Kolekce zimních čepic Relax pro letošní sezónu je velmi pestrá, a to jak ve výběru materiálů, barev, vzorů, ale i stylů. Zákazník tak nemusí dělat žádné kompromisy mezi komfortem a praktickou stránkou. Kvalitní materiály z Itálie a Německa, jako je klasická přírodní vlna nebo Merino vlna, jsou zárukou výborných termoizolačních vlastností. Velice příjemně se nosí čepice z jemného polyakrylu nebo polyamidu, na kterých vyniknou kvalitní doplňky, jako jsou křišťálové Swarovski kamínky, kožešinové bambule nebo lesklá lurexová vlákna. Dětské a junior modely jsou často kopií oblíbených dospěláckých čepic a vychází tak vstříc zálibě dětí podobat se rodičům.

Schéma chrániče páteře: