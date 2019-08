Kam vyrazit s dětmi za zábavou?

Do konce letních prázdnin zbývá ještě necelý měsíc. Přestože je pro mnohé léto doba vymodlená, rodiče mohou pravděpodobně v druhé polovině prázdnin zažívat lehkou paniku nad tím, jak své potomky ještě zabavit. O to více to platí, máte-li již po dovolené a veškeré nápady již byly zrealizovány.

Navštivte malebnou obec Dětenice, která se nachází nedaleko Jičína v Chráněné krajinné oblasti Český ráj a která i přes svou nevelkou rozlohu každoročně láká turisty z Čech i ze zahraničí. Místním lákadlem je totiž Zámecký resort Dětenice nabízející zábavný a originální program pro celou rodinu.

Resort se skládá nejen z překrásného barokního zámku a přilehlého zámeckému parku, ale cílem turistů je zde i místní pivovar a především Středověká krčma, kde každý den zažijete unikátní atmosféru přesně takovou, jaká byla v dobách středověku. Není to totiž jen prostý nábytek či hořící svíce zajišťující veškeré osvětlení, co ji v krčmě vytváří. Zásadní roli zde hrají i pokrmy připravované na otevřeném ohni a především personál krčmy, který nikdy nevypadne ze své role. Při příchodu jsou tak hosté drzým jinochem vyzýváni k tomu, aby si dřepli na zadek a neokouněli, dobré chutnání je občas popřáno nevybíravým způsobem, číšníci a servírky tu a tam balancují mezi talíři a skleničkami na stolech a pánové se sličným doprovodem nezřídka dostanou na výběr, zda za jídlo zaplatí penězi či raději obětují přítomnou dámu. Někdo tak může být zprvu trochu šokován, vše je ovšem součástí dobře promyšleného scénáře, a tak hostitelé doporučují zanechat své konzervativní já doma.

Potenciál Zámeckého resortu Dětenice je ovšem využíván naplno nejen v krčmě, ale pravidelně se tu konají i nejrůznější akce, food festivaly a zejména oblíbené jsou i rytířské turnaje, na kterých mohou diváci obdivovat rozmanité kaskadérské kousky, krásné koně, mužná těla chrabrých pánů či netradiční zbraně 14., 15. a 16. století. Turnaje se během srpna konají každý den kromě pondělí od 14 hodin, a to i za nepřízně počasí, neb je možné si celou přehlídku vychutnat z pohodlí kryté tribuny. „Rytířské turnaje odehrávající se na našem středověkém kolbišti jsou vždy velkou událostí, a proto se je snažíme zpřístupnit co nejširšímu počtu lidí. Pravidelně na ně je tak vstup zdarma pro vybrané návštěvníky. Během léta máme například akci pro všechny děti do patnácti let, jejíž součástí je právě i vstup zdarma na tento turnaj,“ láká návštěvníky s dětmi manažerka dětenického komplexu Aneta Ondráčková.

Zmiňovaná akce Dětenice dětem zdarma v sobě však skrývá mnohem více. V rámci akce mají děti vstup zdarma i do barokního zámku, kde na ně čeká speciální čarodějnická prohlídka, do pivovaru a připraven je pro ně i oběd a večeře, a to taktéž zdarma. Servírován je kuřecí steak ze stehýnka na grilu s pečeným bramborem a bylinkovou zakysanou smetanou a při večeři si s dětmi můžete užít i oblíbený středověký program, který je pro ně samozřejmě taktéž zdarma. „Akce Dětenice dětem zdarma se koná až do konce srpna, a to vždy v úterý, ve středu, ve čtvrtek a v pátek,“ dodává Aneta Ondráčková.

Pokud jste tak již trochu zoufalí a nevíte, kam byste své ratolesti ještě vzali, neváhejte a zamiřte s nimi do Dětenic.