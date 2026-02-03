Kampaň Každodenní šampioni pro děti z finančně znevýhodněného prostředí

Až do konce února věnuje společnost Procter & Gamble ve spolupráci s partnerskými řetězci část tržeb České olympijské nadaci. Ta peníze následně předá dětem z finančně znevýhodněných prostředí. Mladí sportovci si tak budou moci pořídit sportovní vybavení či zaplatit členské příspěvky, a nepřijít tak o všechny benefity, které sport do života přináší.
Do kampaně se zapojily řetězce Alza.cz, Billa, Datart, Dr. Max, Globus, NaZuby, Notino, Pilulka, Planeo, Rohlík, Rossmann, Teta a Tesco. Tudíž každý, kdo v období od 1. ledna do 28. února 2026 zakoupí produkty Ariel, Lenor, Gillette, Jar, Pampers, Always, Pantene, H&S, Old Spice, Oral B, Braun nebo jakýkoli jiný produkt P&G ve zmíněných obchodech, pomůže dětem pokračovat ve sportu i přes finanční potíže.
Každé dítě má právo sportovat!
„Díky této spolupráci mohly už stovky dětí pokračovat ve sportu, a nepřišly tak o nic, co sport do života přináší. Od založení naší nadace, tedy od 12. prosince 2012, jsme za 13 let působení podpořili téměř 4800 dětí, mezi které jsme rozdělili více než 27 milionů korun,“ uvedla Veronika Opršalová, ředitelka České olympijské nadace.
„Nikdy nevíme, ze kterého dítěte vyroste nový olympionik či olympionička. Proto by každé dítě mělo mít právo sportovat. Nejde přitom primárně o výkon, ale o to, že sport je dnes jedním z nejefektivnějších nástrojů, jak posilovat duševní zdraví a předcházet pandemii obezity už v dětském věku. Proto každá podpora dítěte ze znevýhodněného prostředí je cenná,“ říká odbornice na psychologii sportu a cvičení, zdravý životní styl a prevenci, docentka Klaudia Zusková z Asociace psychologů sportu Česka.
„Prostřednictvím kampaně Každodenní šampioni chceme podpořit příští generaci sportovců. Pomůžeme dětem zůstat
u sportu a poskytneme jim možnost trénovat, jezdit na soustředění a nakupovat sportovní vybavení, které by si jinak nemohly dovolit,“ uvedla Elena Lifanteva, marketingová manažerka Procter & Gamble.
Více informací k projektu na www.mujsvet-pg.cz.