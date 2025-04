Každé dítě má talent, je třeba ho rozvíjet

Dětská akademie PlayWisely představila začátkem dubna revoluční vzdělávací koncept související s rozvojem dětského potenciálu. Prezentace projektu Dětská akademie PlayWisely a seminář s Janem Mühlfeitem a Kateřinou Krůtovou přiblížily moderní způsoby, jak efektivně podporovat učení a růst předškolních dětí. Součástí akce byla také autogramiáda jejich bestselleru Odemykání dětského potenciálu.

„Dětská akademie PlayWisely si klade za cíl podporovat vzdělávací instituce a franšízová centra, která chtějí přistupovat

k výchově a rozvoji dětí inovativně, efektivně a s respektem. Tento koncept zahrnuje zakládání a provozování dětských skupin, mateřských škol, firemních školek a center PlayWisely s důrazem na propojení nejnovějších pedagogických poznatků a praxe. Současně nabízí unikátní systém vzdělávání od narození až po základní školu a tím vytváří podmínky pro náskok od prvních krůčků,“ uvádí Veronika Fílová, CEO Dětské akademie PlayWisely (www.playwisely.cz).

Pevný základ pro budoucí vzdělání

Inspirovaný inovativní vzdělávací metodou, kterou vytvořila Patty Hannan, program PlayWisely podporuje rozvoj poznávacích, motorických a sociálních dovedností dětí již od čtyř měsíců věku. Systém využívá vizuální a pohybové podněty, které podporují schopnost zaostřování, sledování a rozlišování obrazců, což je zásadní pro orientaci v prostoru. Rozvíjí také rychlost zpracování informací, koordinaci smyslových vjemů a propojení různých částí mozku, čímž posiluje schopnost soustředění, analytického myšlení a učení. „Metoda dětem poskytuje pevný základ pro další učení a rozvoj, a to hravě, přirozeně a s respektem k jejich vlastnímu tempu a potřebám,“ říká Veronika Fílová.

Vystoupení odborníků a plány na expanze do dalších zemí

Událost zahájil obchodní rada Velvyslanectví USA, Taylor Moore, který ocenil dlouhodobou spolupráci ambasády

s PlayWisely a význam inovativního přístupu k předškolnímu vzdělávání. Zakladatelka metody PlayWisely, Patty Hannan, sdílela příběh vzniku metody a plány na její expanze do dalších evropských zemí. Veronika Fílová, CEO PlayWisely, mluvila o budování konceptu v ČR a sociálním přínosu, zatímco Jiří Lošťák zdůraznil kvalitu a sociální rozměr konceptu. Lucka Tůmová, ředitelka MŠ PlayWisely, představila hlavní pilíře programu a konkrétní příklady z praxe. Rodiče dětí

z MŠ, Mirka Hesová a Katka Krůtová, sdíleli své zkušenosti s metodou a její vliv na rozvoj dětí. Akce byla zakončena networkingem a diskusí o zlepšení předškolního vzdělávání. „Byla to skvělá příležitost k otevřené a inspirující diskusi, během které jsme se podělili o naše zkušenosti a názory na metody raného vzdělávání a rozvoje dětí. Velmi si vážím toho, že jsme účastníkům poskytli možnost osobního setkání s odborníky, kteří se podíleli na vývoji a implementaci metody PlayWisely. Věřím, že tento osobní kontakt jim umožnil nahlédnout do hlubšího fungování této inovativní metodiky,“ komentovala Veronika Fílová, CEO Dětské akademie PlayWisely.