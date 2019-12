Každý má svého zubního lékaře!

Každou chvíli se z televizní obrazovky dozvídáme, jak někde nemohou lidé sehnat zubaře. Možná vás proto překvapí následující informace, že v počtu stomatologů na počet obyvatel patříme do čela zemí Evropské unie.

● Ale už se nedozvíme, že by problém těchto povětšinou menších aglomerací často vyřešila dohoda několika z nich na mobilní ordinaci.

● Že máme u nás o 700 stomatologů, více než v sousedním Rakousku s téměř devíti miliony obyvatel.

● Že například na Slovensku registruje každý stomatolog ve své ordinaci 4200 pacientů, a že u nás je to číslo ani ne poloviční, jen 1500!

● Že v sousedním Braniborsku provádějí ve školách u dětí běžně screening chrupu a teprve následně si podle výsledku zve stomatolog děti do ordinace k ošetření. I díky tomu se více než 60 % dětí nemusí ocitnout v čekárně!

● Stejně tak může znít překvapivě i následující informace: V mnoha zemích EU je ztráta zubu povětšinou zaviněna úrazem nikoliv, jako u nás, zubním kazem. Možná i to je důvod, proč bývají čekárny zubních pohotovostí tak přeplněné. Denně se v nich totiž stomatologové setkávají s výsledky dlouhodobého zanedbávání základní péče o chrup.

I přesto se Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR rozhodla podpořit dostupnost stomatologické péče novým programem pod názvem VZP PLUS v jehož rámci se bonifikuje příjem nových registrovaných pojištěnců, dostupnost hrazené péče, organizace a kvalita u praktických zubních lékařů. Jen od července 2019, kdy byl program spuštěn, do října díky tomu našlo nového stomatologa 11 611 pojištěnců a přeregistrovalo se 27 109 pojištěnců. A tato čísla stále stoupají.