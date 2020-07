Kinesiotaping pomůže i v těhotenství

Bolesti kloubů či šlach, nebo obtíže spojené s těhotenstvím a porodem – tyto neduhy bohužel občas trápí většinu žen. Zvláště v těhotenství je třeba dbát na to, jakým způsobem případné zdravotní problémy řešit, protože každá žena musí mít jistotu, že do těla nepřijímá nic, co by mohlo ohrozit miminko. Věděly jste, že kinesiotaping vám může pomoci právě v těhotenství?

Kromě doporučovaných masáží, nahřívání bolavých míst nebo používání mastí je zde ještě jeden způsob, jak tělu ulevit od bolesti přirozenou cestou, a to pomocí takzvaného tejpování. To se v posledních letech těší nebývalé oblibě, byť nejde o žádný výkřik moderní doby, nýbrž o ověřenou metodu, která pomáhá svalům i kloubům. Správně aplikovaná páska přináší úlevu okamžitě a po celou dobu, co je na kůži.

Taping neboli tejpování

„Jistě jste si všimli, že těla sportovců na olympijských hrách jsou někdy doslova pokryta barevnými páskami. Jde právě o takzvané tejpy: elastické pásky, které slouží k podpoře kloubů, svalů, kůže, cévního a lymfatického systému, snížení bolesti i otoků a také ke snížení svalové únavy. Tejpovací páska totiž podporuje oslabené místo, kterému tím ulevuje a rovná tělo do správné polohy. V současné době se tejpování využívá ve sportu, při fyzioterapii nebo právě v gynekologii a porodnictví,“ říká Anna Švábová, porodní asistentka gynekologicko-porodnického oddělení v Nemocnici Mělník, kterou provozuje skupina Vamed Mediterra. Tejpy se dají aplikovat téměř na celé tělo, namátkou například na hlavu, ramena, krční páteř, ruce, záda, břicho stehna i chodidla. Tejp díky své elasticitě podporuje krevní oběh a lymfatický systém, není napuštěn žádnými chemickými či farmakologickými látkami. Tejp je vyroben z bavlny s obsahem elastických vláken a na těle drží několik dnů, i přes sprchování, plavání a běžnou denní aktivitu. Jeho odolnost je zajištěna lepidlem z lékařské pryskyřice, které díky přírodnímu původu eliminuje vznik alergických reakcí na kůži pacienta. Svými vlastnostmi je tejp velmi podobný lidské kůži.

Existují dva druhy tejpů, pevné a pružné. Pevné slouží k fixaci (většinou fixaci kloubu), v podstatě plní funkci ortézy, ale pomáhají i jako prevence před úrazem. Pružné tejpy slouží k takzvanému kinesiologickému tejpování, které ovlivňuje činnost svalů. Právě tyto pružné tejpy jsou účinné při mestručních bolestech nebo fixaci těhotenského bříška.

Řešení pro řadu problémů v těhotenství

Těhotenství a porod znamená pro ženské tělo značnou zátěž. To prochází výraznými změnami, které dopadají na mnohé orgány těla, kůži, svaly a klouby. Proto jsou tejpy ženami hojně využívané právě v tomto období. Tejping v těhotenství je nejen účinný, ale i zcela bezpečný pro ženu i její dítě. Tejpovací páska poskytuje podporu pro rostoucí bříško a zmírňuje nepříjemné pocity v dolní části zad a břišní oblasti. Páska dokáže rozložit váhu bříška tak, aby se minimalizovala únava a pocit těžkosti, zpevní se díky nim také páteř a podpoří správné držení těla.

V těhotenství může být tejping účinný:

• v přípravě k porodu od 37. týdne těhotenství

• při oslabení přímých a šikmých břišních svalů

• při bolestech kyčelních kloubů, beder, křížové oblasti a stydké kosti (pocit těžkého a velkého bříška)

• v léčbě otoků v těhotenství a po porodu

• v případě tvrdnutí bříška (předčasných stazích dělohy)

• při rozestupu přímých břišních svalů (diastasa)

• po císařském řezu (terapii jizvy)

• při uvolňování prsních žláz (při městnání mléka či tvorbě zatvrdlin v prsu)

„Pásky je v těhotenství možné nosit běžně přes den, ale i během spánku v noci. Úlevu by žena měla pocítit okamžitě po aplikaci pásky. Před tejpováním těhotenského bříška by se každá žena měla poradit se svým gynekologem a posléze se svěřit do rukou zkušeného fyzioterapeuta nebo porodní asistentky, která prošla kurzem tejpování. Ti ji naučí správnou techniku. Pro každou ženu může být vhodný trochu jiný způsob tejpování,“ uzavírá porodní asistentka Bc. Anna Švábová.