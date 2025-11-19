Knížka pro děti i rodiče: „Jsem prostě taková“

V těchto dnech vyšla kniha současné české autorky Barbory Melíkové Jsem prostě taková. Otevírá citlivé téma odlišnosti, sebevědomí a respektu. Skvělá možnost pro rodiče a děti číst knížku společně, vždyť koho nepotkal někdy posměch spolužáků!?
Společné čtení této knihy vytváří dětem i rodičům prostor pro sdílení emocí a budování důvěry. A o čem kniha přesně je? Hlavní hrdinka Beátka mezi svými vrstevníky vždycky vyčnívala – doslova. Je vyšší než ostatní děti ve třídě, a právě proto se jí začne její spolužačka posmívat. Naštěstí se k ní dostane kouzelný zvoneček, který umí splnit každé přání.
Co na sobě bude muset změnit, aby se jí ve škole přestali posmívat?
Hlavní sdělení tohoto pozitivně motivačního příběhu jsou:
Jsi v pořádku, tak jak jsi!
Zasloužíš si hezké zacházení.
Měj se rád/a.
Barbora Melíková:
„Přeji si, aby každé dítě vyrůstalo s jistotou, že si zaslouží respekt.“
Kniha zasévá semínka vnitřní síly – odvahy být sám/a sebou. Podpoří rozvoj sebehodnoty i sebelásky dítěte a přispěje k jeho přípravě na náročné situace, jakými jsou například posměšky a nepřijetí vrstevníků či jakékoliv projevy šikany.
Autorka, Barbora Melíková je sama maminkou tří dětí, které jsou jí nekonečnou inspirací a motivací na sobě neustále pracovat a vzdělávat se. Věří v respektující a pozitivní přístup k dětem a právě tato filozofie prostupuje každou stránku jejích příběhů. Inspiraci čerpá také z knih o psychologii, odborných podcastů i seminářů. Ráda zkoumá zákoutí psychiky – jak dětské, tak i té vlastní.
Autorem podmanivých ilustrací je Arlo Fürst.
Kniha je vhodná od 4 let a sehnat ji lze v obchodech Tchibo. Obchodní řetězec ji představil 6. listopadu u příležitosti Mezinárodního dne proti násilí, šikaně a kyberšikaně ve školách.