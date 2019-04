Konečně se dobře vyspat…

Máte malé dítě a to je vaše jediná touha. Nemůžete se dočkat, až večer ulehnete. Jenže když ta chvíle nastane, spánek nikde. Jak je to vůbec možné?

Přinášíme vám pět nejčastějších důvodů, které vedou k „mateřské“ nespavosti.

Důvod č. 1:

Večerní cvičení

Celý den jste s děťátkem sama, protože manžel se z práce vrací navečer. Nemůžete se dočkat, až přijde, abyste mu miminko na chvíli mohla odevzdat a věnovat se trochu sobě. Moc cíleného pohybu nemáte, a tak se dva třikrát týdně chcete věnovat cvičení. Půlhodinka běhu v blízkém parku nebo návštěva fitness studia zní sice lákavě, než ale vyrazíte, podívejte se na hodiny.

Pozdní večerní doba totiž není pro energické cvičení vhodná. Hlavně lidé trpící nespavostí by se měli intenzivnímu večernímu pohybu raději vyhnout. Tím totiž dochází k rozproudění krevního oběhu, zvyšuje se srdeční frekvence a vyplavují se aktivující hormony, což spánek ještě dlouho po skončení této aktivity může oddálit.

Sport a cvičení je dobré zařadit do běžného denního režimu mimo večera. Přitom se nemusíte bát netradičního pojetí. Vezměte si např. kolečkové brusle na vycházku s kočárkem, nebo aspoň zvolte na procházce s dítětem rychlé tempo chůze. A přemýšlejte i o jiných možnostech jak se hýbat – tancujte s dítětem v náručí a také myslete na pohyb během domácích prací. Pokud ale máte volno večer, zajděte raději do sauny nebo si dejte teplou koupel, to rozhodně lépe navodí spánek.

Důvod č. 2:

Příliš mnoho povinností ponechaných na večer

Máte pocit, že s dítětem přes den nic nestíháte. Žehlení, luxování, domácí účetnictví – to vše přichází na řadu, až když dítě usne? Někdy je toho prostě skutečně nad hlavu, zvláště když ještě někdo zavolá nebo se ohlásí návštěva. A vůbec nejhorší jsou hádky s partnerem (a ty se vlastně konají také večer, když partner přijde z práce). Jakákoliv forma nežádoucího stresu tělu a duši znemožňuje uvolnění. Stres vede k zúžení cév. Ruce a nohy jsou najednou chladné a v organizmu celkově zavládne napětí a neklid, což spánek určitě nenavodí. Možné řešení v případě nadměrného stresu je např. horká koupel nohou. Neklidné myšlenky může dát do latě psaní deníku, čtení nějaké lehké literatury typu „červená knihovna“ či poslech klasické hudby. Terapeuti obzvláště doporučují skladby J. S. Bacha a zejména Braniborský koncert č. 6. Za vyzkoušení stojí i popíjení nějakého zklidňujícího bylinkového čaje (např. z meduňky či máty) nebo také sklenky teplého mléka.

Důvod č. 3:

Plný žaludek

Je pochopitelné, že večer už máte dost různých kašiček a pojídání zbytků dětské výživy. Představa večeře ve dvou spojená s popíjením dobrého vína je lákavá, a když se podaří sehnat hlídání, rodiče ji často upřednostní třeba před návštěvou kina. Jenže pozor, i když s plným žaludkem pravděpodobně brzy usnete, váš spánek nebude kvalitní a pravděpodobně se budete budit. Vaše tělo totiž zůstává v plné práci, aby strávilo bohatou večeři. Alkohol k přerušovanému spánku jen přispěje a způsobí, že vaše lehké spánkové fáze (REM, spojené se snovou aktivitou) budou ještě lehčí a tudíž šance, že se probudíte ještě větší.

Důvod č. 4:

Pospávání přes den

Pokud máme děti ještě hodně malé, je běžné, že se v noci nevyspíme kvalitně. To pak máme tendenci usilovat o to, abychom něco dohonily přes den. Podle odborníků zabývajících se spánkem ale tím vstupujeme do bludného kruhu. Nelze sice nic namítnout proti krátkému spánku zejména po obědě, pokud ale trvá déle než třicet minut, zcela mění noční spánkový rytmus a vede také k nespavosti. Se spánkem během dne proto šetřete a uléhejte jen při pocitu nepřekonatelné únavy.

Důvod č. 5

Usínání s miminkem

Uspávací rituál miluje mnoho rodičů. Jsou to chvíle intimity s dítětem – zpíváme mu, mazlíme se s ním, menší dítě kojíme. Celkový klid téhle situace působí i na matku, také v jejím mozku se vyplavuje melatonin a oxytocin, tedy hormony, které vedou k celkovému zklidnění. Je zcela běžné, že matka usne okolo sedmé večer při uspávání dítěte, vzbudí se v devět a za hodinu dvě se ta pravá únava prostě nedostaví. Rada v tomto případě zní: Zkuste to udělat tak, aby vás dítě při usínání nepotřebovalo příliš dlouho. Poseďte u něj chvilku, ale nelehejte si s ním, a pak zase dělejte své obvyklé činnosti. Snáze se vám pak podaří usnout v „normální“ hodinu.

Tip na závěr:

I když máte spoustu práce s dítětem, nepodceňujte své vlastní potřeby. Potřeba spánku patří k nejdůležitějším. A pokud se ptáte, kolik spánku vůbec člověk potřebuje, lze uvést jednu studii, která mluví o tom, že lidé spící méně než šest a půl hodiny, mají vyšší nemocnost i úmrtnost. Když někdo dlouhodobě spí méně než pět hodin, hrozí mu až třikrát větší riziko srdeční příhody. Zároveň jsou ale ohroženi i ti, kdo spí déle než devět hodin, protože rovněž mají větší pravděpodobnost infarktu. Zjednodušeně lze říci, že nejzdravěji žijí ti, kteří si v noci dopřávají okolo sedmi hodin spánku. Vhodné je spát mezi desátou večer a šestou ranní, protože biologicky se lidský spánek váže na střídání světla a tmy. A ještě jedno upozornění – při dlouhodobých problémech s nespavostí vyhledejte lékaře (nejlépe jednu ze spánkových laboratoří v ČR), ale rozhodně se nenechte odbýt tabletami na spaní. Poruchy spánku mohou svědčit o vážných zdravotních problémech, včetně chudokrevnosti, cukrovky či známého a často skloňovaného vyhoření.