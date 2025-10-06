Kostky LEGO® s Braillovým písmem přichází do Česka, symbolicky k 200. výročí jeho vzniku

Vzdělávací pomůcka, která spojuje svět kostek LEGO® s Braillovým písmem, přichází do České republiky.
Po úspěšném zavedení ve více než 30 zemích světa přináší LEGO Foundation a společnost LEGO kostky LEGO
s Braillovým písmem také slabozrakým či zcela nevidomým dětem v Česku. Novinka přichází v roce, kdy si připomínáme 200 let od vzniku Braillova písma.
Kostky LEGO s Braillovým písmem: Učení hrou bez bariér
Každá kostka LEGO s Braillovým písmem má výstupky odpovídající znakům Braillovy abecedy – písmenům, číslicím
i základním symbolům. Kostka zůstává plně kompatibilní se standardními kostkami LEGO, což umožňuje nevidomým či slabozrakým dětem zapojit se do hry a výuky společně s ostatními spolužáky nebo učiteli. Na každé kostce je navíc i vytištěná podoba příslušného znaku.
Kostky LEGO s Braillovým písmem jsou určeny především pro využití ve školním prostředí a jsou součástí širší pedagogické koncepce Učení hrou, kterou dlouhodobě podporuje společnost LEGO a LEGO Foundation. Učitelé mají
k dispozici metodickou podporu i konkrétní návrhy aktivit, které jsou zdarma dostupné na webu www.LEGOBrailleBricks.com. Hravý přístup pomáhá dětem rozvíjet hmatové dovednosti a objevovat nové způsoby učení.
Mezinárodní spolupráce s lokálním dopadem
Myšlenka vytvořit kostky zaměřené na výuku Braillova písma vzešla
z podnětů odborníků a rodičů nevidomých či slabozrakých dětí. Pilotní projekt LEGO Foundation byl spuštěn v roce 2019 a od srpna 2020 se kostky LEGO s Braillovým písmem distribuují bezplatně prostřednictvím organizací. Doposud projekt oslovil přes 250 000 dětí, a to díky spolupráci s partnerskými organizacemi ve 35 zemích, přičemž kostky jsou dostupné v 19 jazykových verzích (včetně latinky, čínských a vietnamských znaků). Ve spolupráci se společností LEGO se do projektu zapojila také česká organizace SOFA, která dlouhodobě usiluje
o systémové změny v oblasti vzdělávání a podpory dětí s různými potřebami. „Spustili jsme průlomový projekt, který přináší nové možnosti, jak se děti se zrakovým postižením učí číst
a psát. Díky kostkám LEGO s Braillovým písmem se výuka stává hmatatelnější, hravější a přístupnější a děti si budují gramotnost i sebevědomí zároveň,“ říká Jiří Merta, manažer projektu za SOFA.
Organizace SOFA hraje v projektu klíčovou roli jako koordinátor distribuce a implementace kostek LEGO s Braillovým písmem v ČR. Díky jejímu zapojení se kostky dostanou do rukou těch, kteří je nejvíce potřebují, a to do mateřských a základních škol, center rané péče a speciálně pedagogických center pro nevidomé či slabozraké, kterých je v Česku celkem 14. Dále se zaměřuje na spolupráci s fakultami, zejména katedrami speciální pedagogiky, které připravují budoucí pedagogické pracovníky.
Podpora dětí, které ji nejvíce potřebují
Podle odhadů Světové zdravotnické organizace (WHO) žije na světě asi 19 milionů dětí se zrakovým postižením, z toho přibližně 1,4 milionu s nevratnou ztrátou zraku. Proto společnost LEGO a LEGO Foundation dlouhodobě podporují rovný přístup ke vzdělání a zajišťují, aby se kostky LEGO s Braillovým písmem dostaly tam, kde mohou mít skutečný dopad. Testovaly a vyvíjely se v úzké spolupráci s partnerskými organizacemi pro nevidomé z celého světa. Distribuovány jsou zdarma vybraným institucím, školám a službám zaměřeným na vzdělání částečně či zcela nevidomých dětí. V každé zemi, kde jsou kostky k dispozici, spolupracuje nadace LEGO Foundation s oficiálním partnerem, který je distribuuje dalším institucím.